رودريجو: شائعات الرحيل من ريال مدريد؟ أنا معتاد على ذلك

أوضح رودريجو جوس مهاجم ريال مدريد أنه اعتاد على سماع شائعات الرحيل من ريال مدريد في كل فترة انتقالات.

ورغم انتشار شائعات رحيل رودريجو من ريال مدريد طوال الصيف، في ظل عدم اعتماد المدرب تشابي ألونسو عليه، استمر البرازيلي في النادي الملكي.

وقال رودريجو في تصريحات لشبكة tntsports: "شائعات الانتقال؟ أنا معتاد على هذا. كل عام يقولون إني سأرحل".

وأضاف "كل أسبوع يقولون إنني سألعب مع فريق مختلف. كنت أمزح مع والديّ وأقول لهما (انظروا.. هذا فريقي الجديد)".

وأتم الدولي البرازيلي "كنت أعرف أنني أرغب في البقاء مع ريال مدريد، في بيتي".

وشارك رودريجو كأساسي في المباراة التي فاز بها ريال مدريد حساب مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

في منتصف فترة الانتقالات الصيفية كشفت صحيفة آس الإسبانية أن رودريجو استقر على الاستمرار مع ريال مدريد هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن الجناح البرازيلي سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطور مستواه وكسب ثقة تشابي ألونسو المدير الفني للنادي الملكي.

عقد رودريجو ينتهي في 2028، والشرط الجزائي قيمته مليار يورو.

رودريجو البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي سانتوس البرازيلي.

وانضم رودريجو إلى أكاديمية النادي في سن العاشرة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2017.

وفي يونيو 2018 أعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع رودريجو مقابل 45 مليون يورو، على أن ينضم للفريق في العام التالي.

وخاض رودريجو أول مباراة رسمية مع ريال مدريد في سبتمبر 2019.

وحقق مع ريال مدريد عدة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 3 مرات.

كما أصبح لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل الأول منذ عام 2019.