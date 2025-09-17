أرتيتا: لا أستطيع إشراك كل اللاعبين في مباريات دوري الأبطال

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 11:49

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن شعوره بالحزن عندما لا يستطيع إشراك كل اللاعبين في مباريات دوري أبطال أوروبا.

وفاز أرسنال الإنجليزي على أتليتك بلباو الإسباني بهدفين دون رد، وذلك في الجولة الأولى للدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس.

وقال أرتيتا عبر بي بي سي: "أعلم مدى رغبة هؤلاء اللاعبين في خوض هذه البطولة وما تعنيه لهم، وفي كل مرة أعلن فيها عن التشكيلة الأساسية يُحبط الكثير من اللاعبين".

وأضاف "لا أستطيع إشراك كل اللاعبين في مباريات دوري أبطال أوروبا، واستبعاد أي لاعب أو الإبقاء عليه على مقاعد البدلاء يؤلمني وهم يدركون ذلك".

وواصل "لكن من خلال تلك الخبرة، عندما نظرت إلى دكة البدلاء ورأيت مارتينيلي، رأيت في عينيه الاستعداد، وكذلك تروسارد".

وأكمل "مارتينيلي يمتلك عقلية استثنائية، فهو لاعب يرغب في التعلم بشكل دائم وأثبت نفسه بالفعل وهو صارم جدا مع نفسه، وكنت واثقا أنه سيستغل الفرصة بهذه الطريقة كما فعل أمام أتليتك بلباو".

وأتم تصريحاته "وآمل أن تكون هذه اللحظة دافعا يمنحه الثقة من جديد، لأنه لاعب مميز للغاية، وأنا سعيد جدًا لأنه حسم المباراة بفضل تحركاته الحاسمة".

وعاد أرسنال من إسبانيا بالفوز بفضل بدلاء الفريق الذي سجلوا ثنائية فوز المدفعجية أمام بلباو.

ثنائية أرسنال جاءت عن طريق كل من جابريال مارتينيلي، وتروسارد. وذلك بعد دخول الثنائي للملعب في الشوط الثاني.

