عودة بعد ربع قرن؟ سكاي: بنفيكا يفاوض مورينيو

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة بنفيكا في مفاوضات مع جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق.

وذلك خلفا لبرونو لاج الذي أقيل عقب الخسارة من كاراباج 2-3 في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

فقد حضر روي كوستا رئيس بنفيكا المؤتمر الصحفي عقب اللقاء بدلا من برونو لاج وأعلن خبر إقالته للصحفيين.

وأضاف التقرير أن مورينيو لا يمانع تدريب بنفيكا، إذ يرغب في العودة إلى التدريب على الفور.

فقد أقيل مورينيو من تدريب فنربخشة التركي أواخر الشهر الماضي.

في حال تدريب النادي البرتغالي ستكون أول مباراة لمورينيو في دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي فريقه السابق.

علما بأنه بدأ مسيرته التدريبية عام 2000 مع بنفيكا.

وانتهت مسيرة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو مع فنربخشة التركي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وودع فنربخشة دوري أبطال أوروبا من الدور التمهيدي بعد الخسارة من بنفيكا نفسه 1-0 في مجموع المباراتين.

وتولى مورينيو تدريب فنربخشة في يوليو 2024.

وكان من المفترض أن يمتد تعاقد مورينيو مع فنربشخة حتى 30 يونيو 2026.

وقاد البرتغالي تدريب الفريق التركي في 62 مباراة وحقق 37 انتصار، وتعادل في 14 مباراة وخسر 11 آخرين.

وقاد مورينيو خلال مسيرته أندية بنفيكا وبورتو وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام الإنجليزيين، وإنتر ميلان وروما الإيطاليين، وريال مدريد الإسباني، وفنربخشة التركي.

وحصد مورينيو خلال رحلة تدريبه على بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين مع إنتر وبورتو، والدوري الإنجليزي 3 مرات مع تشيلسي، بالإضافة إلى الثلاثية التاريخية مع إنتر الإيطالي.

كما حقق مورينيو بطولات أخرى، الدوري والكأس والسوبر الإسبانيين لقب واحد لكل بطولة مع ريال مدريد، والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، ودوري المؤتمر مع روما.

وفاز مورينيو بجائزة ذا بيست لأفضل مدرب في العالم 4 مرات، 2003 مع بورتو، و2004 مع تشيلسي، و2009 مع إنتر، و2011 مع ريال مدريد.