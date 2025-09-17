عودة بعد ربع قرن؟ سكاي: بنفيكا يفاوض مورينيو

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 11:30

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة بنفيكا في مفاوضات مع جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق.

وذلك خلفا لبرونو لاج الذي أقيل عقب الخسارة من كاراباج 2-3 في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

فقد حضر روي كوستا رئيس بنفيكا المؤتمر الصحفي عقب اللقاء بدلا من برونو لاج وأعلن خبر إقالته للصحفيين.

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة – عودة دي يونج واستمرار غياب لامين يامال أمام نيوكاسل رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام أتليتكو مدريد مبابي: مباراة مارسيليا تعقدت بعد الطرد.. ولا أفكر في أن أكون قائدا لريال مدريد كورتوا: ليس من السهل الفوز بكل المباريات في النظام الجديد.. وهذا ما ينقصنا

وأضاف التقرير أن مورينيو لا يمانع تدريب بنفيكا، إذ يرغب في العودة إلى التدريب على الفور.

فقد أقيل مورينيو من تدريب فنربخشة التركي أواخر الشهر الماضي.

في حال تدريب النادي البرتغالي ستكون أول مباراة لمورينيو في دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي فريقه السابق.

علما بأنه بدأ مسيرته التدريبية عام 2000 مع بنفيكا.

وانتهت مسيرة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو مع فنربخشة التركي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وودع فنربخشة دوري أبطال أوروبا من الدور التمهيدي بعد الخسارة من بنفيكا نفسه 1-0 في مجموع المباراتين.

وتولى مورينيو تدريب فنربخشة في يوليو 2024.

وكان من المفترض أن يمتد تعاقد مورينيو مع فنربشخة حتى 30 يونيو 2026.

وقاد البرتغالي تدريب الفريق التركي في 62 مباراة وحقق 37 انتصار، وتعادل في 14 مباراة وخسر 11 آخرين.

وقاد مورينيو خلال مسيرته أندية بنفيكا وبورتو وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام الإنجليزيين، وإنتر ميلان وروما الإيطاليين، وريال مدريد الإسباني، وفنربخشة التركي.

وحصد مورينيو خلال رحلة تدريبه على بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين مع إنتر وبورتو، والدوري الإنجليزي 3 مرات مع تشيلسي، بالإضافة إلى الثلاثية التاريخية مع إنتر الإيطالي.

كما حقق مورينيو بطولات أخرى، الدوري والكأس والسوبر الإسبانيين لقب واحد لكل بطولة مع ريال مدريد، والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، ودوري المؤتمر مع روما.

وفاز مورينيو بجائزة ذا بيست لأفضل مدرب في العالم 4 مرات، 2003 مع بورتو، و2004 مع تشيلسي، و2009 مع إنتر، و2011 مع ريال مدريد.

بنفيكا جوزيه مورينيو
نرشح لكم
توماس فرانك: توتنام لديه أساس قوي.. وسعيد بانطلاقة الفريق أرتيتا: لا أستطيع إشراك كل اللاعبين في مباريات دوري الأبطال استمرار النتائج المخيبة.. أستون فيلا يودع كأس الرابطة أمام برينتفورد وإليوت يسجل قائمة برشلونة – عودة دي يونج واستمرار غياب لامين يامال أمام نيوكاسل مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. قمة ليفربول وأتليتكو وعودة الدوري المصري سجل في شباكه المفضلة.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب أمام مارسيليا بأبطال أوروبا بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال أقدام البدلاء تمنح أرسنال الفوز على أتليتك بلباو
أخر الأخبار
الأهلي: زيزو لم يطلب التأهيل خارج مصر 4 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يوضح إصابة ألكسندر أرنولد 13 دقيقة | الدوري الإسباني
ثيو: كرة القدم في السعودية ليست سهلة كما يعتقد الأوروبيون 45 دقيقة | سعودي في الجول
توماس فرانك: توتنام لديه أساس قوي.. وسعيد بانطلاقة الفريق 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الشرق الأوسط: مصير بلان مع اتحاد جدة في خطر ولكن ساعة | سعودي في الجول
رودريجو: شائعات الرحيل من ريال مدريد؟ أنا معتاد على ذلك ساعة | الدوري الإسباني
أرتيتا: لا أستطيع إشراك كل اللاعبين في مباريات دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
استمرار النتائج المخيبة.. أستون فيلا يودع كأس الرابطة أمام برينتفورد وإليوت يسجل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513587/عودة-بعد-ربع-قرن-سكاي-بنفيكا-يفاوض-مورينيو