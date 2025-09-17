قائمة برشلونة – عودة دي يونج واستمرار غياب لامين يامال أمام نيوكاسل

عاد فرينكي دي يونج لاعب الوسط لقائمة فريقه برشلونة من جديد، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات في الفترة الماضية.

ويستعد برشلونة لمواجهة نيوكاسل الإنجليزي في الجولة الأولى من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة استمرار غياب لامين يامال نجم برشلونة الشاب بسبب الإصابة.

ويخرج برشلونة في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا لمواجهة نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك.

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا – فوتشيك تشيزني – دييجو كوشين

خط الدفاع: رونالد أراوخو – باو كوبارسي – أندرياس كريستينسن – جيرارد مارتين – جول كوندي – إريك جارسيا – جوفري تورينتس

خط الوسط: بيدري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – داني أولمو – مارك بيرنال – فرينكي دي يونج

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – ماركوس راشفورد – باردجي روني – جويل فيرنانديز

ويلعب برشلونة في الدور الأول من دوري الأبطال ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي ونيوكاسل من إنجلترا، وفرانكفورت الألماني، وكلوب بروج البلجيكي، وأولمبياكوس اليوناني، وسلافيا براج التشيكي، وكوبنهاجن الدنماركي.