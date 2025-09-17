مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. قمة ليفربول وأتليتكو وعودة الدوري المصري

تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا، والتي تشهد الكثير من المباريات القوية.

كما تنطلق اليوم الجولة السابعة من الدوري المصري والتي تشهد عدة مباريات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، والقنوات الناقلة والمعلقين.

ويلعب ليفربول الإنجليزي ضد أتليتكو مدريد الإسباني، وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3. ويعلق عليها علي سعيد الكعبي.

كذلك يلعب بايرن ميونيخ الألماني ضد تشيلسي الإنجليزي في تمام العاشرة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، ويعلق عليها عصام الشوالي.

وفي الدوري المصري تقام 3 مباريات أبرزها المصري مع غزل المحلة والتي تنطلق في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

لمعرفة كل مباريات اليوم اضغط هنا