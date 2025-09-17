إنزاجي: ندرس ضم مهاجم جديد للهلال

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 11:15

كتب : FilGoal

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال حاجة فريقه إلى التحسن بعدما بدأ الإعداد للموسم الجاري متأخرا مقارنة بالأندية الأخرى.

وقال إنزاجي في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "لا نزال في بداية الموسم. إعدادنا كان متأخرًا مقارنةً بالآخرين بسبب كأس العالم للأندية، والأندية الإماراتية والقطرية بدأت تحضيراتها قبلنا بثلاثة أسابيع، ولا بدَّ من التحسُّن، وينتظرنا كثيرٌ من العمل".

وأضاف "قدمنا مباراة جيدةً. ارتكبنا خطأ كبيرا، واستقبلنا بسببه الهدف، وعلينا تفادي مثل هذه الأخطاء".

وتابع "بعد استقبالنا هدفين خلال مواجهة القادسية، كان علينا الحذر دفاعيًّا اليوم بشكلٍ أكبر".

وافتتح الهلال مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف.

وعن إمكانية التعاقد مع مهاجمٍ أجنبي جديدٍ، أوضح الإيطالي: "اجتمعنا مع رئيس النادي، ويتبقّى أمامنا أسبوع ندرس فيه الوضع".

ولا يزال باب التسجيل للفرق المشاركة في دوري النخبة تحت 21 عامًا مفتوحًا حتى 23 سبتمبر الجاري، ويمكن للأندية قيد لاعبين أجانب جدد ضمن هذه الفئة، والاستعانة بهم في الفريق الأول.

وبالنسبة للبرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن، الذي غادر اللقاء مصابًا، أبان إنزاجي "شعر بألمٍ واستبدلناه، وغدًا ستتضح الصورة".

سجل ثنائية الهلال كل من داروين نونيز وثيو هيرنانديز، بينما أحرز عادل بولبينة هدف الدحيل.

وحقق الهلال الثلاث نقاط الأولى له في البطولة ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن الصدارة، بينما يحتل الدحيل المركز التاسع بدون رصيد من النقاط.

تقدم الدحيل بالهدف الأول عن طريق بولبينة في الدقيقة 37 مستغلا تمريرة من يوسف سابالي لينفرد ويراوغ الحارس ياسين بونو ويضع الكرة في الشباك.

وتعادل الهلال عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 57 برأسية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من حمد اليامي.

وبعد 10 دقائق أضاف ثيو هيرنانديز الهدف الثالث بتسديدة متابعا للعرضية التي أخرجها الدفاع لقلب الملعب.

وسيلعب الهلال مباراته المقبلة في البطولة ضد ناساف يوم الإثنين 29 سبتمبر، بينما يلتقي الدحيل مع أهلي جدة بنفس اليوم.

