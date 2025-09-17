رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام أتليتكو مدريد

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه أتليتكو مدريد يوم الأربعاء.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ليفربول في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

لو سجل محمد صلاح هدفا أمام أتليتكو مدريد سينفرد بالمركز العاشر في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا على مر العصور.

إذ يتساوى حاليا مع تييري هنري في المركز العاشر برصيد 51 هدفا.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 406 مباريات شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 247 هدفا وصنع 111 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.