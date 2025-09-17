مبابي: مباراة مارسيليا تعقدت بعد الطرد.. ولا أفكر في أن أكون قائدا لريال مدريد

عبر كيليان مبابي عن سعادته بقيادة ريال مدريد لتحقيق الفوز على حساب مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد في تسجيل هدفين من ضربتي جزاء ليقود فريقه للفوز على حساب مارسيليا 2-1 في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

أوضح مبابي في تصريحات عقب المباراة لقناة بي ان سبورتس "شرف كبير أن أكون هنا مع ريال مدريد وأعيش ليلة أخرى في دوري الأبطال".

وأكمل "المباراة تعقدت قليلا لأننا لعبنا بـ10 لاعبين في الفترة الأخيرة".

وفي الشوط الثاني، نال داني كاربخال بطاقة حمراء في الدقيقة 72 بعد تعديه على حارس مارسيليا.

وأضاف مبابي "أشعر أنني في حالة جيدة ولا أفكر أن أكون قائدا للفريق، أفكر في أن أكون نفسي وأساعد زملائي، وهذا يأتي بشكل طبيعي".

وأتم "هناك لاعبون شباب في الفريق وآمل أن أساعدهم لتقديم أفضل نسخة لديهم".

ونال كيليان مبابي جائزة رجل مباراة ريال مدريد ومارسيليا.

وينتظر ريال مدريد 7 مواجهات قادمة في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ويوفنتوس، وموناكو على ملعب سانتياجو برنابيو، فيما يخرج لمواجهة ليفربول، وبنفيكا، وأولمبياكوس، وكايرات ألماتي.

وتقام مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقا، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات أمام فرق من مستويات مختلفة.

وتتأهل أول 8 فرق حصلت على النقاط مباشرة إلى دور الـ16، فيما الفرق من المركز التاسع حتى الـ24 مباراة فاصلة لتحديد بقية فرق ثمن النهائي.

