بثنائية ثيو وداروين.. الهلال يفتتح مبارياته في دوري أبطال آسيا بالفوز على الدحيل
الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 00:47
كتب : FilGoal
افتتح الهلال مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف.
سجل ثنائية الهلال كل من داروين نونيز وثيو هيرنانديز، بينما أحرز عادل بولبينة هدف الدحيل.
وحقق الهلال الثلاث نقاط الأولى له في البطولة ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن الصدارة، بينما يحتل الدحيل المركز التاسع بدون رصيد من النقاط.
تقدم الدحيل بالهدف الأول عن طريق بولبينة في الدقيقة 37 مستغلا تمريرة من يوسف سابالي لينفرد ويراوغ الحارس ياسين بونو ويضع الكرة في الشباك.
الجزائري عادل بولبينة يشعل القمة بهدفٍ جميل
وتعادل الهلال عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 57 برأسية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من حمد اليامي.
داروين نونيز يعيد المباراة إلى نقطة الصفر ويسجل هدف التعادل
وبعد 10 دقائق أضاف ثيو هيرنانديز الهدف الثالث بتسديدة متابعا للعرضية التي أخرجها الدفاع لقلب الملعب.
🔥 تيو هرنانديز يضيف الهدف الثاني للهلال! ⚽
وسيلعب الهلال مباراته المقبلة في البطولة ضد ناساف يوم الإثنين 29 سبتمبر، بينما يلتقي الدحيل مع أهلي جدة بنفس اليوم.