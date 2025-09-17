بثنائية ثيو وداروين.. الهلال يفتتح مبارياته في دوري أبطال آسيا بالفوز على الدحيل

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

مالكوم - الهلال

افتتح الهلال مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف.

سجل ثنائية الهلال كل من داروين نونيز وثيو هيرنانديز، بينما أحرز عادل بولبينة هدف الدحيل.

وحقق الهلال الثلاث نقاط الأولى له في البطولة ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن الصدارة، بينما يحتل الدحيل المركز التاسع بدون رصيد من النقاط.

أخبار متعلقة:
التشكيل – سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الدحيل منافس بيراميدز - يايسله يجهز ثنائي أهلي جدة قبل مواجهة الهلال مدرب الهلال: لودي اختار قراره بالرحيل.. ويؤسفني ما حدث مدرب أهلي جدة: أرحت اللاعبين أمام ناساف بسبب الهلال

تقدم الدحيل بالهدف الأول عن طريق بولبينة في الدقيقة 37 مستغلا تمريرة من يوسف سابالي لينفرد ويراوغ الحارس ياسين بونو ويضع الكرة في الشباك.

وتعادل الهلال عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 57 برأسية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من حمد اليامي.

وبعد 10 دقائق أضاف ثيو هيرنانديز الهدف الثالث بتسديدة متابعا للعرضية التي أخرجها الدفاع لقلب الملعب.

وسيلعب الهلال مباراته المقبلة في البطولة ضد ناساف يوم الإثنين 29 سبتمبر، بينما يلتقي الدحيل مع أهلي جدة بنفس اليوم.

الهلال الدحيل دوري أبطال آسيا للنخبة
نرشح لكم
التشكيل – سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الدحيل تقرير: جاهزية لاعب وسط الهلال لمواجهة الدحيل في أبطال آسيا منافس بيراميدز - أهلي جدة يحول تأخره لفوز على ناساف برباعية دوري أبطال آسيا للنخبة - الوحدة يحول تأخره لفوز قاتل على اتحاد جدة مواعيد مباريات الإثنين 15 سبتمبر 2025.. أربع مواجهات بدوري أبطال آسيا للنخبة الاتحاد الفلسطيني يعلن استشهاد لاعبين كهربا يسجل ويصنع في أول ظهور مع القادسية ويتصدر الدوري الكويتي مبكرا "لتخليد ذكرى شهداء الأهلي".. كهربا يرتدي القميص رقم 74 مع القادسية الكويتي
أخر الأخبار
الإسماعيلي في المركز الثالث.. السعيد يهز شباك الدراويش للمرة التاسعة بمسيرته 16 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - لخلافة أحمد عمر.. تعيين الإسباني كوينتانا مديرا فني لفريق الاتحاد 35 دقيقة | رياضات أخرى
بعد أشهر قليلة.. حمزة علاء يعود لـ الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف 39 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(0) مودرن.. القائم يمنع التعادل 51 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(1) الزمالك.. خروج عمر جابر 55 دقيقة | الدوري المصري
تدريبات تأهيلية لـ بارون أوشينج بعد استبعاده أمام الإسماعيلي 56 دقيقة | الكرة المصرية
"عمرة ثم حسم الموقف النهائي".. في الجول يكشف خطوات الخطيب وقرار بشأن عبد الحفيظ ساعة | الدوري المصري
منتخب المغرب يستعد لأمم إفريقيا بمواجهة البحرين ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513581/بثنائية-ثيو-وداروين-الهلال-يفتتح-مبارياته-في-دوري-أبطال-آسيا-بالفوز-على-الدحيل