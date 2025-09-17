كورتوا: ليس من السهل الفوز بكل المباريات في النظام الجديد.. وهذا ما ينقصنا

يعتبر تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن فريقه قدم ما عليه في الشوط الأول من المباراة رغم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونجح ريال مدريد في الفوز على حساب مارسيليا بنتيجة 2-1 بعدما نجح مبابي في تسجيل هدف الفوز قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وأوضح كورتوا في تصريحات عبر بي ان سبورتس عقب المباراة: "ما ينقصنا هو ترجمة الفرص لأهداف ولكن نادي مارسيليا صعب علينا المسؤولية".

وأكمل "في عالم كرة القدم حراس المرمى يقومون بدورهم ويصعبون المهمة على المهاجمين".

وأضاف "سنذهب إلى كازاخستان في الجولة المقبلة ونسعى للحصول على 3 نقاط أخرى".

ويلتقي في الجولة الثانية ريال مدريد أمام كيرات ألماتي الكزاخستاني يوم 30 سبتمبر

وأتم حارس ريال مدريد تصريحاته "نسخة دوري أبطال أوروبا الجديدة صعبة ولكن لابد أن تفكر في كل الفرق الأخرى، وليس من السهل أن تفوز في كل المباريات في ظل هذا النظام الجديد".

وتوج باريس سان جيرمان بلقب أول نسخة من دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد بمشاركة 36 فريقا.

ونجح كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد في تسجيل هدفين من ضربتي جزاء ليقود فريقه للفوز على حساب مارسيليا 2-1 في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وينتظر ريال مدريد 7 مواجهات قادمة في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ويوفنتوس، وموناكو على ملعب سانتياجو برنابيو، فيما يخرج لمواجهة ليفربول، وبنفيكا، وأولمبياكوس، وكايرات ألماتي.

وتقام مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقا، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات أمام فرق من مستويات مختلفة.

وتتأهل أول 8 فرق حصلت على النقاط مباشرة إلى دور الـ16، فيما الفرق من المركز التاسع حتى الـ24 مباراة فاصلة لتحديد بقية فرق ثمن النهائي.