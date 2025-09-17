سجل في شباكه المفضلة.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب أمام مارسيليا بأبطال أوروبا

كيليان مبابي

أفلت ريال مدريد من السقوط أمام مارسيليا في افتتاحية مبارياته في دوري أبطال أوروبا.

ونجح كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد في تسجيل هدفين من ضربتي جزاء ليقود فريقه للفوز على حساب مارسيليا 2-1 في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

ورغم تقدم مارسيليا في البداية عن طريق تيموثي وياه في الدقيقة 22، إلا أن رودريجو نجح في الحصول على ضربة جزاء سددها كيليان مبابي في الدقيقة 29 مسجلا التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، نال داني كاربخال، الذي حل بديلا لترنت ألكسندر أرنولد المصاب في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، بطاقة حمراء في الدقيقة 72 بعد تعديه على الحارس.

ونجح مبابي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 81 من ضربة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد مدافع مارسيليا ميدينا.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، في مباراتين شهدتا تلقى أحد لاعبيه بطاقة حمراء.

وفاز ريال مدريد على حساب ريال سوسيداد مطلع الأسبوع في الدوري الإسباني رغم تلقي دين هاوسن بطاقة حمراء، وهو ما تكرر اليوم أمام مارسيليا بطرد كاربخال قائد الفريق.

وصرح مبابي قبل المباراة لـ قناة TF1: "أسجل الكثير من الأهداف ضد مارسيليا".

ولم يخسر مبابي طوال مسيرته أمام مارسيليا بقميص موناكو وباريس سان جيرمان وريال مدريد، فاز في 15، وتعادل مباراتين.

وسجل مبابي في شباك مارسيليا 12 هدفا (9 مع باريس سان جيرمان، هدفين مع ريال مدريد، هدف مع موناكو).

وينتظر ريال مدريد 7 مواجهات قادمة في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ويوفنتوس، وموناكو على ملعب سانتياجو برنابيو، فيما يخرج لمواجهة ليفربول، وبنفيكا، وأولمبياكوس، وكايرات ألماتي.

أما مارسيليا فيلعب أمام ليفربول وأتالانتا، وأياكس، ونيوكاسل داخل ملعبه، ويخرج بمقابلة كلوب بروج، وسبورتنج لشبونة، وسان جيلواز.

وتقام مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقا، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات أمام فرق من مستويات مختلفة.

وتتأهل أول 8 فرق حصلت على النقاط مباشرة إلى دور الـ16، فيما الفرق من المركز التاسع حتى الـ24 مباراة فاصلة لتحديد بقية فرق ثمن النهائي.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد وكاد كيليان مبابي أن يسجل الأول في الدقيقة الثانية من خلفية مزدوجة.

وتعرض ترنت ألكسندر أرنولد لإصابة في الدقيقة الرابعة ليخرج ويحل داني كاربخال بدلا منه

وشهدت الدقيقة 22 الهدف الأول للضيوف عن طريق تيموثي وياه بعد انفراده بكورتوا ليسدد صاروخية في الشباك.

ونال ريال مدريد ضربة جزاء بعد عرقلة جيفري كوندوجبيا لـ رودريجو داخل منطقة الجزاء، سددها مبابي مسجلا التعادل من ضربة جزاء.

وسدد تشاوميني صاروخية في الدقيقة 33 أبعدها الحارس إلى ركنية، قبل أن يتلقى لاعب الوسط بطاقة صفراء لتدخله العنيف ضد خصمه.

وأهدر أوباميانج انفراد في الدقيقة 39 بعد انفراد بكورتوا ليسدد الكرة في الشباك من الخارج.

تبعها تسديدة من جرينوود في الدقيقة 45+2 تصدى لها كورتوا ببراعة.

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، انطلق مبابي ليمرر كرة لـ فرانكو ماستانتونو أمام المرمى الخالي ليسدد ولكن حارس مارسيليا يتصدى ببراعة ليحافظ على التعادل مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سقط مبابي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55 مطالبا بركلة جزاء ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وتصدى كورتوا في الدقيقة 57 لتسديدة صاروخية من أوباميانج.

أجرى بعدها ألونسو تبديلين بنزول إبراهيم دياز وفينيسيوس بدلا من ماستانتونو ورودريجو.

ونال داني كاربخال بطاقة حمراء في الدقيقة 72 بعد اعتدائه على الحارس جيرونيمو رولي، ليجري ألونسو تبديلا بنزول راؤول أسينسيو بدلا من أردا جولر.

ونال ريال مدريد ضربة جزاء في الدقيقة 80 بعد اصطدام الكرة بيد مدافع مارسيليا فاكوندو ميدينا، ليسددها مبابي في الشباك مسجلا الهدف الثاني لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 2-1.

