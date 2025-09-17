شوط ثاني ماراثوني بـ8 أهداف.. يوفنتوس يتعادل مع دورتموند +97 بدوري أبطال أوروبا

في مباراة كان شوطها الثاني ماراثونيًا، تعادل يوفنتوس مع بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف لكل فريق.

سجل رباعية يوفنتوس في المباراة كل من كينان يلديز ولويد كيلي ودوسان فلاهوفيتش الذي دون هدفين، بينما أحرز رباعية دورتموند كل من كريم أديمي وفليكس نميتشا ويان كوتو ورامي بن سبعيني.

الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل بدون أهداف ولم يشهد أي فرص خطيرة على كلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني اختلفت الأمور كثيرًا، وكانت البداية من عند دورتموند.

تقدم كريم أديمي لدورتموند في الدقيقة 52 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتعادل كينان يلديز ليوفنتوس في الدقيقة 62 بتسديدة أخرى رائعة.

وبعد دقيقتين عاد دورتموند للتقدم عن طريق نميتشا بتسديدة ثالثة.

واستمر الوضع دقيقتين أخريين وتعادل فلاهوفيتش ليوفنتوس مستغلًا تمريرة من يلديز لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 74 تقدم يان كوتو لدورتموند بتسديدة في الزاوية الضيقة للحارس.

وبالدقيقة 86 حصل دورتموند على ركلة جزاء حدث خلاف على من يسددها قبل أن يقع الاختيار على رامي بن سبعيني الذي وضعها بنجاح في الشباك.

⚡️ رامي بن سبعيني يوقّع على الهدف الرابع لبوروسيا دورتموند من علامة الجزاء أمام يوفنتوس! 🔥 📦 اشترك الآن ولا تفوّت المتعة والإثارة👇 🔗 https://t.co/QwYcG8QojU 📱 https://t.co/alkogGtHdW#دوري_أبطال_أوروبا #يوفنتوس_دورتموند pic.twitter.com/mGilShDmfM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2025

وفي الدقيقة 94 قلص فلاهوفيتش الفارق ليوفنتوس بعد عرضية من بيير كالولو قابلها مباشرة في الشباك.

وسجل لويد كيلي هدف التعادل ليوفنتوس برأسية مستغلًا عرضية من فلاهوفيتش في الدقيقة 96.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة في البطولة ضد فياريال يوم الأربعاء المقبل 1 أكتوبر، بينما يلتقي دورتموند مع أتلتيك بلباو.