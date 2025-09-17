بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 - 00:07

كتب : FilGoal

توتنام

افتتح توتنام الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على فياريال الإسباني بهدف دون رد.

وفاز توتنام على فياريال بهدف دون رد جاء عن طريق لويز جونيور حارس مرمى فياريال بالخطأ في مرماه بعدما فشل بالإمساك بالكرة من عرضية في الدقيقة 4.

وفي دوري الأبطال يلعب توتنام ضد كل من باريس سان جيرمان وموناكو من فرنسا، وفياريال الإسباني، وفرانكفورت ودورتموند من ألمانيا، وكوبنهاجن الدنماركي، سلافيا براج التشيكي، وبودي جليمت النرويجي.

في مباراة أخرى فاز كاراباج الأذربيجاني على بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحول كاراباج تأخره بهدفين، لفوز بثلاثية على بنفيكا، ليحصد أول 3 نقاط له في الدور الأول من دوري الأبطال.

ويلعب بنفيكا في الدور الأول للدوري الأبطال ضد ريال مدريد الإسباني وتشيلسي ونيوكاسل من إنجلترا، وأياكس الهولندي، وليفركوزن الألماني، ونابولي ويوفنتوس من إيطاليا، وكاراباج من أذربيجان.

