اكتملت صفوف منتخب الشباب.. تيبو جابريال يصل إلى تشيلي استعدادا لكأس العالم

اكتملت صفوف منتخب الشباب تحت 20 سنة المشارك في كأس العالم في تشيلي.

ووصل اللاعب تيبو جابريال لاعب ماينز إلى تشيلي قادما من ألمانيا.

ويضم المنتخب بين صفوفه 4 محترفين، وهم سليم طلب المحترف فى هيرتا برلين، وعمر خضر نجم أستون فيلا الإنجليزي، وعمرو بيبو لاعب أراو السويسري، بالإضافة إلى تيبو جابريال.

ويخوض منتخب الشباب معسكرا مغلقا حاليا بمدينة كوينتيرو التابعة إلى إقليم فالبارايسو والكائنة بالتحديد على سواحل المحيط الهادئ من ناحية الغرب؛ وهي المقاطعة التى تقع وسط دولة تشيلي واختارها جهاز المنتخب.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي أصحاب الأرض، ونيوزيلندا، واليابان.

ويفتتح المنتخب مبارياته بمواجهة اليابان يوم 27 سبتمبر، ثم نيوزيلندا 30 سبتمبر، قبل ختام مباريات دور المجموعات بمواجهة تشيلي يوم 3 أكتوبر.

ويستمر معسكر منتخب الشباب بمدينة كوينتيرو يستمر إلى يوم 23 سبتمبر الجاري ويتخلله وديتان مع منتخب شباب بنما يوم الخميس المقبل الموافق 18 سبتمبر، ثم لقاء مع الفريق الأول بنادي سانتياجو يوم 20 سبتمبر.