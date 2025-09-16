وليد صلاح الدين يقرر عودة الطبيب النفسي للأهلي

قرر وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي، عودة أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي للعمل بشكل كامل مع الفريق.

وكان أحمد أبو الوفا يعمل بشكل جزئي مع الفريق، بجانب عمله في الأهلي.

وكشفت قناة الأهلي عن عودة أبو الوفا للعمل بشكل كامل في فريق الكرة بالأهلي، بطلب من وليد صلاح الدين الذي يرى الفريق في حاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد تعادل مع إنبي بهدف لكل فريق على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري برصيد ست نقاط من خمس مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.