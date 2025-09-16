كرة طائرة - الزمالك يعلن إتمام التعاقد مع لاعبتي الأهلي
الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 22:43
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك تدعيم صفوف فريق سيدات الطائرة بصفقتين جديدتين.
وكشف الزمالك عن ضم لاعبتي الأهلي مريم ثروت وفريدة أسامة في صفقتي انتقال حر.
مريم ثروت سبقت ولعبت صفوف الزمالك قبل الانتقال للأهلي في أغسطس 2022 لتخوض مع الفريق الأحمر 3 مواسم.
وكانت فريدة الزرقا أحد لاعبات قطاع الناشئين ولاعبة منتخب مصر للناشئات.
وينطلق موسم السيدات يوم 6 أكتوبر المقبل بينما ينتهي في 3 مايو 2026.
وحصدت لاعبات الأهلي الدوري والسوبر بينما توجت سيدات الزمالك بالكأس وبطولة إفريقيا.
