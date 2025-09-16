كرة طائرة - الزمالك يعلن إتمام التعاقد مع لاعبتي الأهلي

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 22:43

كتب : FilGoal

فريدة أسامة - طائرة الزمالك

أعلن نادي الزمالك تدعيم صفوف فريق سيدات الطائرة بصفقتين جديدتين.

وكشف الزمالك عن ضم لاعبتي الأهلي مريم ثروت وفريدة أسامة في صفقتي انتقال حر.

مريم ثروت سبقت ولعبت صفوف الزمالك قبل الانتقال للأهلي في أغسطس 2022 لتخوض مع الفريق الأحمر 3 مواسم.

أخبار متعلقة:
مصدر من وزارة الرياضة لـ في الجول: التحقيق بشأن سفر 3 لاعبين بطائرة الزمالك دون موافقات كرة طائرة - ثنائي الزمالك السابق.. حتا الإماراتي يضم لعبة ورضا هيكل كرة طائرة - الزمالك يضم أبو السعود من سموحة

وكانت فريدة الزرقا أحد لاعبات قطاع الناشئين ولاعبة منتخب مصر للناشئات.

May be an image of ‎4 people and ‎text that says

وينطلق موسم السيدات يوم 6 أكتوبر المقبل بينما ينتهي في 3 مايو 2026.

وحصدت لاعبات الأهلي الدوري والسوبر بينما توجت سيدات الزمالك بالكأس وبطولة إفريقيا.

طائرة الزمالك مريم ثروت فريق سيدات الزمالك فريدة أسامة
نرشح لكم
شادي طارق مديرا للتعاقدات لألعاب الصالات بالزمالك كرة طائرة - موعد مباراة منتخب مصر ضد تونس في مواجهة الحسم ببطولة العالم كرة طائرة - خسارة منتخب مصر من الفلبين في بطولة العالم انتهت كرة طائرة - مصر (21) 1-3 (25) الفلبين.. خسارة الفراعنة كرة طائرة - إيران تشعل مجموعة مصر بالفوز على تونس مواعيد مباريات الثلاثاء 16 سبتمبر 2025.. انطلاق دوري أبطال أوروبا ومنتخب الطائرة كرة طائرة - بعد الفوز على إيران.. موعد مباراة مصر ضد الفلبين في بطولة العالم والقناة الناقلة كرة طائرة - منتخب مصر يستهل مشواره في بطولة العالم بالفوز على إيران
أخر الأخبار
خبر في الجول - لمواجهة المغرب والبحرين.. تغيير مكان معسكر منتخب مصر الثاني في أكتوبر 8 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر إيدي هاو: حزين لغياب لامين يامال.. وأحب النظام الجديد لدوري الأبطال 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - الساعي أساسي لأول مرة مع المصري.. وجريندو يقود هجوم غزل المحلة 22 دقيقة | الدوري المصري
تعادل غير مفيد.. نقطة لـ المقاولون العرب وفاركو 39 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: بنزيمة يخضع لبرنامج علاجي في فرنسا ساعة | سعودي في الجول
سكاي: الموافقة على بيع سان سيرو إلى ميلان وإنتر ساعة | الكرة الأوروبية
أشرف صبحي وأساطير الكرة المصرية يشهدون احتفالية استقبال كأس أمم إفريقيا في مصر ساعة | منتخب مصر
آدم وطني لـ في الجول: إذا أراد الأهلي التجديد لإمام عاشور يعلمون كيفية التواصل معي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513573/كرة-طائرة-الزمالك-يعلن-إتمام-التعاقد-مع-لاعبتي-الأهلي