أقدام البدلاء تمنح أرسنال الفوز على أتليتك بلباو

فاز أرسنال الإنجليزي على أتليتك بلباو الإسباني بهدفين دون رد، وذلك في الجولة الأولى للدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس.

وعاد أرسنال من إسبانيا بالفوز بفضل بدلاء الفريق الذي سجلوا ثنائية فوز المدفعجية أمام بلباو.

ثنائية أرسنال جاءت عن طريق كل من جابريال مارتينلي، وتروسارد. وذلك بعد دخول الثنائي للملعب في الشوط الثاني.

تقدم أرسنال في الدقيقة 72 عن طريق مارتينلي بعدما انفرد بالمرمى من منتصف الملعب.

video:1

وأضاف البلجيكي تروسارد الهدف الثاني في الدقيقة 87 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد صناعة مارتينلي أيضا.

وشهدت المباراة إصابة فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال في الرأس بعد اصطدامه مع زميله جابريال، لتسيل الدماء من رأسه ويتلقى العلاج ويكمل اللقاء.

وأصبح أرسنال أول فريق يفوز في 6 مباريات متتالية على الفرق الإسبانية في دوري أبطال أوروبا.

وفي دوري أبطال أوروبا يلعب أرسنال ضد كل من أتليتك بلباو وأتليتكو مدريد من إسبانيا، وأولمبياكوس اليوناني، وسلافيا براج التشيكي، وبايرن ميونيخ الألماني، وكلوب بروج البلجيكي، وإنتر الإيطالي، وكايرات ألماتي بطل كازاخستان.