أقدام البدلاء تمنح أرسنال الفوز على أتليتك بلباو
الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 22:12
كتب : FilGoal
فاز أرسنال الإنجليزي على أتليتك بلباو الإسباني بهدفين دون رد، وذلك في الجولة الأولى للدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس.
لياندرو تروسارد
النادي : أرسنال
وعاد أرسنال من إسبانيا بالفوز بفضل بدلاء الفريق الذي سجلوا ثنائية فوز المدفعجية أمام بلباو.
ثنائية أرسنال جاءت عن طريق كل من جابريال مارتينلي، وتروسارد. وذلك بعد دخول الثنائي للملعب في الشوط الثاني.
تقدم أرسنال في الدقيقة 72 عن طريق مارتينلي بعدما انفرد بالمرمى من منتصف الملعب.
video:1
⚡️ غابرييل مارتينيلي يضع آرسنال في المقدمة#دوري_أبطال_أوروبا #أرسنال_أتلتيك_بلباو pic.twitter.com/rIhtSWbknU— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2025
وأضاف البلجيكي تروسارد الهدف الثاني في الدقيقة 87 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد صناعة مارتينلي أيضا.
وشهدت المباراة إصابة فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال في الرأس بعد اصطدامه مع زميله جابريال، لتسيل الدماء من رأسه ويتلقى العلاج ويكمل اللقاء.
وأصبح أرسنال أول فريق يفوز في 6 مباريات متتالية على الفرق الإسبانية في دوري أبطال أوروبا.
وفي دوري أبطال أوروبا يلعب أرسنال ضد كل من أتليتك بلباو وأتليتكو مدريد من إسبانيا، وأولمبياكوس اليوناني، وسلافيا براج التشيكي، وبايرن ميونيخ الألماني، وكلوب بروج البلجيكي، وإنتر الإيطالي، وكايرات ألماتي بطل كازاخستان.