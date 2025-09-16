انتهت أبطال أوروبا - يوفنتوس (4)-(4) دورتموند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس أمام بروسيا دورتموند في الجولة الأولى لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

ويلعب يوفنتوس في مرحلة الدوري 8 مواجهات أمام دورتموند، وبنفيكا، وسبورتنج لشبونة، وبافوس على ملعبه، فيما يخرج لمواجهة ريال مدريد، وفياريال، وبودو جليمت، وموناكو.

أما دورتموند فيلعب مواجهات أمام إنتر وفياريال، وبودو جليمت، وأتليتك بلباو على ملعبه، ويخرج لمواجهة مانشستر سيتي، ويوفنتوس، وتوتنام، وكوبنهاجن.

ق85. جوووووول رابع لدورتموند عن طريق رامي بن سبعيني من ركلة جزاء.

ق81. ركلة جزاااء لدورتموند بعد لمسة يد على كيلي.

ق74. جووووول الثالث لدورتموند عن طريق يان كوتو بتسديدة في الزاوية الضيقة للحارس.

ق67. جوووووول التعااادل من جديد ليوفنتوس عن طريق فلاهوفيتش بعد انفراد بالمرمى.

ق65. جوووول الرد السريع لدورتموند عن طريق فيليكس نميتشا بتسديدة أخرى رائعة.

ق64. جووووول التعادل ليوفنتوس عن طريق كينان يلديز بتسديدة رائعة.

ق52 . جووووووول أول لبوروسيا دورتموند عن طريق كريم أديمي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 37: تسديدة من كريم أديمي بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة