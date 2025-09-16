انتهى في أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(1) مارسيليا

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 21:50

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباراة لمباراة ريال مدريد أمام مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقررة على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

ويلعب ريال مدريد في مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية 8 مواجهات أمام مارسيليا، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس، وموناكو على ملعب سانتياجو برنابيو، فيما يخرج لمواجهة ليفربول، وبنفيكا، وأولمبياكوس، وكايرات ألماتي.

أما مارسيليا فيلعب أمام ليفربول وأتالانتا، وأياكس، ونيوكاسل داخل ملعبه، ويخرج بمقابلة ريال مدريد، وكلوب بروج، وسبورتنج لشبونة، وسان جيلواز.

------------

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 2-1.

ق 81: جووووول كيليان مبابي يسجل الهدف الثاني لريال مدريد من ضربة جزاء

ق 80: ضربة جزاء لريال مدريد بعد اصطدام الكرة بيد مدافع مارسيليا فاكوندو ميدينا

ق 73: خروج أردا جولر ونزول راؤول أسينسيو بدلا منه.

ق 72: بطاقة حمراء لـ داني كاربخال بعد اعتدائه على الحارس جيرونيمو رولي.

ق 63: تبديلان لريال مدريد بنزول إبراهيم دياز وفينيسيوس بدلا من ماستانتونو ورودريجو

ق 57: كورتوا يتصدى لتسديدة صاروخية من أوباميانج

ق 55: مبابي يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع بيلاردي والحكم يأمر باستمرار اللعب

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45+3: فرانكو ماستانتونو يهدر كرة أمام المرمى الخالي أهداها له مبابي ولكن حارس مارسيليا يتألق

ق 45+2: تسديدة قوية من جرينوود تصدى لها كورتوا.

ق 39: أوباميانج يهدر انفراد أمام مرمى كورتوا بتسديد الكرة بجوار القائم الأيسر للحارس

ق 35: بطاقة صفراء لـ تشاوميني.

ق 33: تسديدة صاروخية من تشاوميني أبعدها الحارس إلى ركنية.

ق 29: جوووووول مبابي يسجل هدف التعادل من ضربة جزاء

ق 27: ضربة جزاء لصالح ريال مدريد بعد عرقلة جيفري كوندوجبيا لـ رودريجو داخل منطقة الجزاء.

ق 22: جوووووول تيموثي وياه يسجل الهدف الأول لمارسيليا بعد انفراده بكورتوا ليسدد صاروخية في الشباك.

ق 5: خروج ألكسندر أرنولد ونزول كاربخال بدلا منه

ق 4: ترنت ألكسندر أرنولد يسقط للإصابة والمباراة تتوقف لعلاجه

ق 2: تسديدة خلفية مزدوجة رائعة من مبابي مرت بجوار القائم بقليل.

بداية المباراة

ريال مدريد مارسيليا دوري أبطال أوروبا
