أعلن الأهلي إصابة إمام عاشور بفيروس A وذلك بعدما ظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح الأهلي أن إمام عاشور حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وأن اللاعب سيستمر في المستشفى لمزيد من الاطمئنان عليه، على أن يتم تحديد برنامج علاجي له لتنفيذه خلال أيام.

كما أكد الأهلي أنه تم اتخاذ إجراء وقائي صباح أمس الأحد، قبل ظهور نتيجة تحاليل إمام عاشور، وخضع كل أعضاء الجهاز الفني واللاعبين لفحوصات شاملة وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

إمام عاشور شارك لأول مرة هذا الموسم بقميص الأهلي ضد إنبي يوم الأحد في آخر عشر دقائق، وذلك بعد عودته من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وعقب المباراة نُقل اللاعب إلى المستشفى وتم حجزه بعد ثبوت إصابته بعدوى خطيرة.

وكان الأهلي قد تعادل مع إنبي بهدف لكل فريق على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري برصيد ست نقاط من خمس مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.