ألعاب قوى – بسنت حميدة: وصولي لنصف نهائي سباق 400 متر إنجاز غير متوقع

عبرت بسنت حميدة العداءة المصرية عن شعورها بالفخر بعدما ودعت منافسات سباق 400 متر عدو من نصف النهائي.

وأنهت بسنت حميدة مشاركتها في بطولة العالم لألعاب القوى في مرحلة نصف نهائي سباق 400 متر عدو.

وكتبت بسنت حميدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "

"لو أخبروني منذ بداية هذا العام أنني سأشارك في سباق 400 متر، ذلك التخصص شديد الصعوبة والبعيد تمامًا عن مجالي، وأنني سأتمكّن من النزول تحت حاجز الـ51 ثانية، وأتأهل إلى بطولة العالم بتأهيلٍ رقمي مباشر، ثم أصل إلى نصف النهائي وسط عمالقة هذا التخصص بزمن قدره 50.34 ثانية، وأن الفارق بيني وبين كسر حاجز الـ49 ثانية لا يتعدى أجزاء من الثانية، فأصبح من بين أفضل 16 لاعبة على مستوى العالم في غضون عام واحد فقط، لما كنت صدّقت أو حتى تخيّل عقلي ذلك".

"الحمد لله والشكر له على موسم عظيم تفضّل به عليّ، موسم حافل بالإنجازات والانتصارات والأرقام القياسية المتواصلة، موسم كسرت فيه كل الحواجز النفسية، وتعلمت خلاله الكثير، وأثبتُّ لنفسي قبل أي أحد آخر أنه لا وجود للمستحيل".

"شكرًا لكل الأشخاص الرائعين الذين كانوا دائمًا سندًا لي وشجعوني طوال العام برسائلهم وتعليقاتهم وقصصهم. والله لقد كنتم وما زلتم أكبر دافع لي في كل الأوقات. شكرًا على ثقتكم الغالية، وأسأل الله أن أكون دائمًا عند حسن ظنكم، وأن يظل اسم مصر وعلمها مرفوعًا عاليًا".

واحتلت العداءة المصرية بسنت حميدة المركز الخامس في السباق الثالث لتصفيات نصف النهائي المؤهلة للنهائي.

وذلك خلال بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو عاصمة اليابان.

بعدما حققت زمن 50.59 ثانية في السابق، لتحتل المركز رقم 16 من أصل 24 لاعبة مشاركة في نصف النهائي.