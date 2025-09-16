تشكيل أبطال أوروبا - ثلاثي هجوم لـ يوفنتوس.. وجيراسي يقود هجوم دورتموند

يستضيف يوفنتوس الإيطالي منافسه بروسيا دورتموند في الجولة الأولى لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ الكرواتي إيجور تودور المدير الفني ليوفنتوس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو

الدفاع: بيير كالولو - جليسون بريمر - لويد كيلي

الوسط: وستون ماكيني - تيون كووبميينيرز - خيفرين تورام - أندريا كامبياسو

الهجوم: كينان يلديز - لويس أوبيندا - جوناثان ديفيد

أما نيكو كوفاتش المدير الفني لدورتموند فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبل

الدفاع: جوليان ريرسون - فالديمار أنطون - رامي بنسبعيني

الوسط: يان كوتو - مارسيل سابيتزر - فيليكس نميشا - دانيال سفينسون

الهجوم: ماكسيميليان بيير - كريم أديمي - سيهرو جيراسي

ويلعب يوفنتوس في مرحلة الدوري 8 مواجهات أمام دورتموند، وبنفيكا، وسبورتنج لشبونة، وبافوس على ملعبه، فيما يخرج لمواجهة ريال مدريد، وفياريال، وبودو جليمت، وموناكو.

أما دورتموند فيلعب مواجهات أمام إنتر وفياريال، وبودو جليمت، وأتليتك بلباو على ملعبه، ويخرج لمواجهة مانشستر سيتي، ويوفنتوس، وتوتنام، وكوبنهاجن.

ويعد الكرواتي إيجور تودور مدرب يوفنتوس هو رابع مدرب يلعب ويتولى تدريب فريق السيدة العجوز في دوري أبطال أوروبا، بعد تشيرو فيريرا، وأندريه بيرلو، وأنطونيو كونتي

وفاز دورتموند في مباراته الافتتاحية ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات من آخر 4 مشاركات في البطولة، سقط فقط أمام باريس سان جيرمان في موسم 2023 - 2024 بهدفين نظيفين.

وخسر دورتموند 5 من آخر 6 مباريات خاضها أمام الفرق الإيطالية في ملاعبها.

وعلى الجانب الآخر لا يخسر يوفنتوس حين يخوض مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا على ملعبه، فاز في 11، وتعادل في 3

وتعد تلك المواجهة العاشرة بين يوفنتوس ودورتموند في البطولات الأوروبية، فاز يوفنتوس في 6، وتعادلا في مباراة، فيما حقق دورتموند الفوز مرتين.