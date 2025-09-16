كأس إنتركونتيننتال - فيفا يحدد موعد مباراة أهلي جدة وبيراميدز

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 21:03

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد أوكلاند سيتي

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن مباراة الفريق أمام أهلي جدة السعودي والمقرر إقامتها في مدينة جدة بالسعودية على لقب كأس القارات الثلاث (آسيا - إفريقيا - المحيط الهادي) في إطار مشوار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وأكد فيفا على إقامة المباراة في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري (بتوقيت القاهرة وجدة) على استاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكشف فيفا عن أن اللقاء في حال انتهى بالتعادل بأي نتيجة بين الفريقين في وقته الأصلي، سيتم اللجوء للعب 30 دقيقة أخرى على شوطين إضافيين.

وفي حالة استمر التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم الفائز بالكأس والمتأهل للمرحلة النهائية من كأس الإنتركونتيننتال.

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وكان بيراميدز تأهل لهذا الدور بعد تخطي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

أهلي جدة بيراميدز كأس إنتركونتيننتال
