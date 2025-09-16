تشكيل ريال مدريد - رودريجو وترنت أساسيان.. وفينيسيوس على مقاعد البدلاء أمام مارسيليا

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقررة على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويبدأ رودريجو المباراة أساسيا للمرة الثانية هذا الموسم بعد مشاركته لمدة 63 دقيقة في مباراة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني.

وبقي فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء.

ويشارك ترنت ألكسندر أرنولد أساسيا في مركز الظهير الأيمن على حساب كاربخال.

ويتواجد على مقاعد البدلاء جود بيلينجهام بعد عودته من الإصابة، وإلى جانبه إدواردو كامافينجا الذي دخل قائمة الملكي لأول مرة منذ أغسطس الماضي، بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - إيدير ميليتاو - دين هاوسن - ألفارو كاريراس

الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - فرانكو ماستانتونو

الهجوم: أردا جولر - رودريجو - كيليان مبابي

وعلى مقاعد البدلاء: لونين - فران جونزاليس - داني كاربخال - ديفيد ألابا - جود بيلنجهام - كامافينجا - فينيسيوس جونيور - جونزالو - راؤول أسينسيو - داني سيبايوس - فران جارسيا - إبراهيم دياز.

وتعد مباراة مارسيليا هي أول مواجهة للفريق الملكي تحت قيادة ألونسو في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد في مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية 8 مواجهات أمام مارسيليا، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس، وموناكو على ملعب سانتياجو برنابيو، فيما يخرج لمواجهة ليفربول، وبنفيكا، وأولمبياكوس، وكايرات ألماتي.