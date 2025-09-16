التشكيل – سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الدحيل

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال السعودي تشكيل فريقه لمواجهة الدحيل القطري.

ويلعب الهلال ضد الدحيل في الجولة الأولى من الدور الرئيسي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقام المباراة على ملعب المملكة أرينا الخاص بفريق الهلال السعودي.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو – يوسف أكتشيشيك – حسان تمبكتي – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: مالكوم – سيرجي سافيتش – جواو نيفيز – ناصر الدوسري

خط الهجوم: سالم الدوسري – ماركوس ليوناردو

بينما يجلس داروين نونيز على مقاعد بدلاء الهلال.

بينما يأتي تشكيل الدحيل القطري كالآتي:

حراسة المرمى: صلاح زكريا

خط الدفاع: بسام الراوي – يوسف أيمن – يوسف سبالي – جان شارل كاستيليتو

خط الوسط: لوكاس ألبرتو – كريم بوضياف – بنجامين بوريجو – همام الأمين

خط الهجوم: كرزيستوف بياتيك – عادل بولبينة