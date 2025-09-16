التشكيل – سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الدحيل

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 20:26

كتب : FilGoal

سالم الدوسري

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال السعودي تشكيل فريقه لمواجهة الدحيل القطري.

ويلعب الهلال ضد الدحيل في الجولة الأولى من الدور الرئيسي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقام المباراة على ملعب المملكة أرينا الخاص بفريق الهلال السعودي.

أخبار متعلقة:
صحيفة اليوم السعودية: بقرار فني.. رونالدو يغيب عن مواجهة النصر الأولى في أبطال آسيا 2 مؤتمر جيسوس: هدف النصر الأول هو التتويج بالدوري.. وأبطال آسيا 2 يشبه البطولة العربية

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو – يوسف أكتشيشيك – حسان تمبكتي – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: مالكوم – سيرجي سافيتش – جواو نيفيز – ناصر الدوسري

خط الهجوم: سالم الدوسري – ماركوس ليوناردو

بينما يجلس داروين نونيز على مقاعد بدلاء الهلال.

بينما يأتي تشكيل الدحيل القطري كالآتي:

حراسة المرمى: صلاح زكريا

خط الدفاع: بسام الراوي – يوسف أيمن – يوسف سبالي – جان شارل كاستيليتو

خط الوسط: لوكاس ألبرتو – كريم بوضياف – بنجامين بوريجو – همام الأمين

خط الهجوم: كرزيستوف بياتيك – عادل بولبينة

الهلال السعودي دوري أبطال آسيا الدحيل القطري
نرشح لكم
تقرير: جاهزية لاعب وسط الهلال لمواجهة الدحيل في أبطال آسيا منافس بيراميدز - أهلي جدة يحول تأخره لفوز على ناساف برباعية دوري أبطال آسيا للنخبة - الوحدة يحول تأخره لفوز قاتل على اتحاد جدة مواعيد مباريات الإثنين 15 سبتمبر 2025.. أربع مواجهات بدوري أبطال آسيا للنخبة الاتحاد الفلسطيني يعلن استشهاد لاعبين كهربا يسجل ويصنع في أول ظهور مع القادسية ويتصدر الدوري الكويتي مبكرا "لتخليد ذكرى شهداء الأهلي".. كهربا يرتدي القميص رقم 74 مع القادسية الكويتي مدرب منتخب فلسطين: عدي الدباغ بين ستة غيابات بسبب الإصابة
أخر الأخبار
اكتملت صفوف منتخب الشباب.. تيبو جابريال يصل إلى تشيلي استعدادا لكأس العالم 13 دقيقة | منتخب مصر
وليد صلاح الدين يقرر عودة الطبيب النفسي للأهلي 59 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الزمالك يعلن إتمام التعاقد مع لاعبتي الأهلي ساعة | كرة طائرة
أقدام البدلاء تمنح أرسنال الفوز على أتليتك بلباو ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي: إصابة زيزو بشد في العضلة الضامة 2 ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - محاضرة فيديو وطلب من فيريرا للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت أبطال أوروبا - يوفنتوس (4)-(4) دورتموند 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهى في أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(1) مارسيليا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513562/التشكيل-سالم-الدوسري-يقود-هجوم-الهلال-أمام-الدحيل