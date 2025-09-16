وكيله لـ في الجول: حمزة علاء يفسخ تعاقده مع بورتيمونينسي البرتغالي

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 19:53

كتب : محمد عبد العظيم

حمزة علاء - بورتيمونينسي البرتغالي

أعلن إسلام الشحات وكيل حمزة علاء، عن فسخ تعاقد حارس المرمى مع فريق بورتيمونينسي البرتغالي.

وكشف الشحات في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تم إنهاء إجراءات فسخ التعاقد بين حمزة علاء ونادي بورتيمونينسي البرتغالي بسبب صعوبة استخراج تصريح العمل".

وأشار وكيل الحارس "استخراج تصريح العمل كان يحتاج لمزيد من الوقت، وبالتالي فضّل حمزة علاء فسخ التعاقد في الوقت الحالي".

وأكمل "حمزة علاء لديه عدد من العروض في الوقت الحالي، ولكنه لن يتمكن من الانضمام إلى أحدهم واللعب لأن فترة القيد انتهت".

وأغلق باب القيد في الدوري المصري في 8 أغسطس الماضي، فيما تم غلق باب القيد في الدوريات الأوروبية مطلع سبتمبر الجاري.

وتم قيد حمزة علاء مع نادي بورتيمونينسي ولكن تصريح العمل عطّل فرصة لعبه مع الفريق.

ولا تسمح اللوائح سوى للاعب الحر الذي لم يتم قيده في أحد الفرق، بالانتقال وإتمام عملية قيده في أي نادي آخر.

وأتم وكيل حمزة علاء "الباب مفتوح سواء للعب في مصر والخليج وأوروبا ولكن بدءًا من يناير".

ويشارك بورتيمونينسي في الدرجة الثانية من الدوري البرتغالي.

وانضم حمزة علاء إلى بورتيمونينسي مطلع يوليو الجاري في صفقة انتقال حر.

حمزة علاء انتقل إلى بورتيمونينسي بتعاقد لمدة موسمين حتى صيف 2027.

وكان حمزة علاء رحل عن الأهلي بنهاية الدوري الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الأحمر.

وشارك حمزة علاء مع منتخب مصر في أولمبياد باريس وحصل مع الفراعنة على المركز الرابع.

حمزة علاء بورتيمونينسي البرتغالي
نرشح لكم
صلاح: لم نستسلم ضد بيرنلي.. واللاعبون الجدد يحتاجون للوقت المركز الرابع وأول هدف قاتل في +90.. أرقام رائعة لـ صلاح بعد الفوز المثير على بيرنلي هدف مصطفى محمد لا يزال الوحيد.. نانت يعود للهزائم على يد نيس بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يتعادل مع النصر كهربا يسجل ويصنع في أول ظهور مع القادسية ويتصدر الدوري الكويتي مبكرا أساسي لأول مرة.. أكرم توفيق يشارك في فوز الشمال على العربي وتصدر الدوري القطري بلال مظهر إلى أولمبياكوس اليوناني "لتخليد ذكرى شهداء الأهلي".. كهربا يرتدي القميص رقم 74 مع القادسية الكويتي
أخر الأخبار
وليد صلاح الدين يقرر عودة الطبيب النفسي للأهلي 31 ثاتيه | الدوري المصري
كرة طائرة - الزمالك يعلن إتمام التعاقد مع لاعبتي الأهلي 24 دقيقة | كرة طائرة
أقدام البدلاء تمنح أرسنال الفوز على أتليتك بلباو 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي: إصابة زيزو بشد في العضلة الضامة ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - محاضرة فيديو وطلب من فيريرا للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
استراحة أبطال أوروبا - يوفنتوس (0)-(0) دورتموند ساعة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) مارسيليا ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513561/وكيله-لـ-في-الجول-حمزة-علاء-يفسخ-تعاقده-مع-بورتيمونينسي-البرتغالي