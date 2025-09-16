وكيله لـ في الجول: حمزة علاء يفسخ تعاقده مع بورتيمونينسي البرتغالي

أعلن إسلام الشحات وكيل حمزة علاء، عن فسخ تعاقد حارس المرمى مع فريق بورتيمونينسي البرتغالي.

وكشف الشحات في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تم إنهاء إجراءات فسخ التعاقد بين حمزة علاء ونادي بورتيمونينسي البرتغالي بسبب صعوبة استخراج تصريح العمل".

وأشار وكيل الحارس "استخراج تصريح العمل كان يحتاج لمزيد من الوقت، وبالتالي فضّل حمزة علاء فسخ التعاقد في الوقت الحالي".

وأكمل "حمزة علاء لديه عدد من العروض في الوقت الحالي، ولكنه لن يتمكن من الانضمام إلى أحدهم واللعب لأن فترة القيد انتهت".

وأغلق باب القيد في الدوري المصري في 8 أغسطس الماضي، فيما تم غلق باب القيد في الدوريات الأوروبية مطلع سبتمبر الجاري.

وتم قيد حمزة علاء مع نادي بورتيمونينسي ولكن تصريح العمل عطّل فرصة لعبه مع الفريق.

ولا تسمح اللوائح سوى للاعب الحر الذي لم يتم قيده في أحد الفرق، بالانتقال وإتمام عملية قيده في أي نادي آخر.

وأتم وكيل حمزة علاء "الباب مفتوح سواء للعب في مصر والخليج وأوروبا ولكن بدءًا من يناير".

ويشارك بورتيمونينسي في الدرجة الثانية من الدوري البرتغالي.

وانضم حمزة علاء إلى بورتيمونينسي مطلع يوليو الجاري في صفقة انتقال حر.

حمزة علاء انتقل إلى بورتيمونينسي بتعاقد لمدة موسمين حتى صيف 2027.

وكان حمزة علاء رحل عن الأهلي بنهاية الدوري الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الأحمر.

وشارك حمزة علاء مع منتخب مصر في أولمبياد باريس وحصل مع الفراعنة على المركز الرابع.