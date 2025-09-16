صحيفة اليوم السعودية: بقرار فني.. رونالدو يغيب عن مواجهة النصر الأولى في أبطال آسيا 2

غاب كرستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، عن مران فريقه الأخير قبل مواجهة استقلال دوشنبه الإيراني في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية: "رونالدو غاب عن المران الأخير للنصر قبل مواجهة استقلال دوشنبه الإيراني بقرار فني".

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو لن يخوض المباراة بقرار فني من جانب المدرب لإراحته.

وأضافت "هناك اتفاق منذ بداية الموسم على إراحة رونالدو في عدد من مباريات أبطال آسيا 2".

وكان جورجي جيسوس المدير الفني للنصر، قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "الدوري السعودي أهم من دوري أبطال آسيا 2 التي تشبه البطولة العربية التي حققها النصر من قبل".

وأكمل "النصر لم يحقق الدوري منذ 6 سنوات، وأبلغت مسؤولي النادي أن هدفنا الأول هذا العام هو الفوز بالدوري".

ويقع النصر في المجموعة الرابعة لمنطقة الغرب من أبطال آسيا 2 إلى جانب الزوراء العراقي، واستقلال دوشينه الإيراني، وجوا الهندي.

ويحتل النصر صدارة الدوري برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتين، بالتساوي مع الخليج، والاتحاد.

وتولى جيسوس مهمة النصر خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي الذي صار مدرب فيورنتينا، بعقد مدته عام واحد.

