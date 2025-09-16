مؤتمر جيسوس: هدف النصر الأول هو التتويج بالدوري.. وأبطال آسيا 2 يشبه البطولة العربية

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 19:20

كتب : FilGoal

جورجي جيسوس - مدرب النصر

كشف جورجي جيسوس المدير الفني للنصر، عن هدفه مع فريقه هذا الموسم، وكذلك أسباب رحيله عن الهلال.

وأوضح جيسوس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة استقلال دوشينه الإيراني في افتتاحية مبارياته بدوري أبطال آسيا 2: "هدفي مع النصر التتويج بلقب الدوري السعودي وبطولة آسيا 2".

ولكن أشار جيسوس إلى أن بطولة الدوري أهم من أبطال آسيا 2: "الدوري السعودي أهم من دوري أبطال آسيا 2 التي تشبه البطولة العربية التي حققها النصر من قبل".

وتوج النصر بلقب البطولة العربية في صيف 2023 لأول مرة في التاريخ، على حساب الهلال.

وأكمل جيسوس "النصر لم يحقق الدوري منذ 6 سنوات، وأبلغت مسؤولي النادي أن هدفنا الأول هذا العام هو الفوز بالدوري".

وأتم حديثه عن سبب رحيله من الهلال "رحلت بسبب عدم الفوز بدوري أبطال آسيا".

ويقع النصر في المجموعة الرابعة لمنطقة الغرب من أبطال آسيا 2 إلى جانب الزوراء العراقي، واستقلال دوشينه الإيراني، وجوا الهندي.

ويحتل النصر صدارة الدوري برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتين، بالتساوي مع الخليج، والاتحاد.

وتولى جيسوس مهمة النصر خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي الذي صار مدرب فيورنتينا، بعقد مدته عام واحد.

وسيتحصل البرتغالي على راتب سنوي يقدر بسبعة ملايين دولار تشمل رواتب طاقمه الفني.

جيسوس صاحب الـ70 عاما، تولي تدريب أندية الهلال السعودي، وفنربشخة التركي، وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وفلامنجو البرازيلي.

ودرب جيسوس الهلال في 99 مباراة في مختلف البطولات، وفاز في 80 منها، بنسبة انتصارات بلغت 80.8٪؜.

ونجح في مسيرته في التتويج بألقاب 3 بطولات دوري مع بنفيكا، وبطولة لكأس البرتغال مع بنفيكا، و6 ألقاب لكأس الرابطة البرتغالية بواقع 5 مع بنفيكا وكأس واحد مع سبورتنج لشبونة، وكأس تركيا مع فنربشخة التركي، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس مع فلامنجو.

كما فاز مع الهلال ببطولة الدوري مرة، والكأس مرة، والسوبر السعودي 3 مرات، ولكنه فشل في التتويج بدوري أبطال آسيا.

دوري أبطال آسيا 2 جورجي جيسوس النصر الدوري السعودي
