انتهت أبطال أوروبا – بلباو (0)-(2) أرسنال.. فوز الفريق الإنجليزي

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 19:12

كتب : FilGoal

أرسنال - بلباو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتليتك بلباو الإسباني ضد أرسنال الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــ

تشكيل أرسنال – جيوكيريس يقود الهجوم أمام بلباو

نهاية المباراة

ق 87: جوووول تروسارد والثاني

ق 72: جووووووووول مارتينيلي والأول

ق 43: فرصة الأول تضيع

ق 30: إصابة دموية لجيوكيريس بعد اصطدام مع جابريال

انطلاق المباراة

أرسنال دوري أبطال أوروبا أتليتك بلباو
