مباشر دوري أبطال أوروبا – بلباو (0)-(0) أرسنال.. الشوط الثاني
الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 19:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتليتك بلباو الإسباني ضد أرسنال الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.
ــــــــــــــــــــــــــــ
ق 43: فرصة الأول تضيع
ق 30: إصابة دموية لجيوكيريس بعد اصطدام مع جابريال
انطلاق المباراة
