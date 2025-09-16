مباشر دوري أبطال أوروبا – بلباو (0)-(0) أرسنال.. الشوط الثاني

تشكيل ريال مدريد - رودريجو وترنت أساسيان.. وفينيسيوس على مقاعد البدلاء أمام مارسيليا

تشكيل أرسنال – جيوكيريس يقود الهجوم أمام بلباو

مؤتمر سلوت: إيزاك جاهز للمشاركة.. ويركزون فقط على ما صرفناه في الصفقات

مؤتمر كومباني - عن فرص مشاركة جاكسون أمام تشيلسي.. والتتويج بدوري الأبطال

ماركينيوس: لدي ذكريات رائعة ضد أتالانتا.. ومن لا يبذل جهده سيجلس على مقاعد البدلاء

مؤتمر لويس إنريكي: تحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى هو الأصعب.. وهذا موقف كفارتسخيليا

فان دايك: نتمنى أن يسجل إيزاك الكثير من الأهداف.. ومواجهة أتليتكو صعبة

هاري كين: يمكننا الفوز على أي فريق في ملعبنا