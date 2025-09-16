انتهت أبطال أوروبا – بلباو (0)-(2) أرسنال.. فوز الفريق الإنجليزي
الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 19:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتليتك بلباو الإسباني ضد أرسنال الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.
ــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق 87: جوووول تروسارد والثاني
ق 72: جووووووووول مارتينيلي والأول
ق 43: فرصة الأول تضيع
ق 30: إصابة دموية لجيوكيريس بعد اصطدام مع جابريال
انطلاق المباراة
