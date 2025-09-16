وفاة عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق
الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 18:51
كتب : رضا السنباطي
توفي اليوم الثلاثاء، عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق.
وتألق عمر عبد الله مع غزل المحلة في سبعينيات القرن الماضي وكان واحدا من الجيل الذهبي للفلاحين.
وساهم في فوز غزل المحلة بلقب الدوري المصري في موسم 1973-1974.
وكان يشغل عمر عبد الله مركز الجناح الأيمن واشتهر بسرعته الكبيرة ومهارته في مراوغة المدافعين.
ويتمنى FilGoal.com للفقيد الرحمة والمغفرة ولأسرته وجمهور غزل المحلة الصبر لرحيله.
