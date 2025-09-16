وفاة عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 18:51

كتب : رضا السنباطي

عمر عبد الله - لاعب غزل المحلة السابق

توفي اليوم الثلاثاء، عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق.

وتألق عمر عبد الله مع غزل المحلة في سبعينيات القرن الماضي وكان واحدا من الجيل الذهبي للفلاحين.

وساهم في فوز غزل المحلة بلقب الدوري المصري في موسم 1973-1974.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - دغموم في صدارة ترتيب الهدافين والمحلة وحيدا بأبرز الأرقام عقب الجولة السادسة

وكان يشغل عمر عبد الله مركز الجناح الأيمن واشتهر بسرعته الكبيرة ومهارته في مراوغة المدافعين.

ويتمنى FilGoal.com للفقيد الرحمة والمغفرة ولأسرته وجمهور غزل المحلة الصبر لرحيله.

May be an image of ‎2 people and ‎text that says '‎Media Center غزل المحلة 5။ غزل المحلة ينعي الأسطورة عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق يتقدم المهندس وليد خليل رئيس- مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبون بخالص التعازي إلى أسرة الكابتن عمر عبد الله أسطورة غزل المحلة ومنتخب مصر السابق سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إَسَمَل لسَ‎'‎‎

غزل المحلة عمر عبد الله منتخب مصر
نرشح لكم
خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي في الجول يكشف – خطوة من الأهلي تجاه روي فيتوريا.. وموقف المدرب الحالي عقوبات الجولة السادسة من الدوري.. إيقاف محمد هاشم وتغريم المصري البدري: استمرار الخطيب ضروري للغاية.. وأتشرف بخدمة الأهلي في أي موقع خبر في الجول - تعثر مفاوضات الأهلي مع فيشر.. وسانتوس يمنح الأولوية لعرض باناثينايكوس محمد صبحي يتوج بجائزة أفضل لاعبي الزمالك في أغسطس جدو: مواجهة أوكلاند لم تنل التغطية المناسبة.. وهذا رأيي في "ديكتاتورية" الخطيب أوباما: تنازلت عن مستحقاتي من أجل الزمالك ولن أطالب بالحصول عليها
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - رودريجو وترنت أساسيان.. وفينيسيوس على مقاعد البدلاء أمام مارسيليا 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل – سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الدحيل 34 دقيقة | آسيا
وكيله لـ في الجول: حمزة علاء يفسخ تعاقده مع بورتيمونينسي البرتغالي ساعة | المحترفون
صحيفة اليوم السعودية: بقرار فني.. رونالدو يغيب عن مواجهة النصر الأولى في أبطال آسيا 2 ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر جيسوس: هدف النصر الأول هو التتويج بالدوري.. وأبطال آسيا 2 يشبه البطولة العربية ساعة | سعودي في الجول
مباشر دوري أبطال أوروبا – بلباو (0)-(0) أرسنال.. الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
وفاة عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل أرسنال – جيوكيريس يقود الهجوم أمام بلباو 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513557/وفاة-عمر-عبد-الله-نجم-غزل-المحلة-ومنتخب-مصر-السابق