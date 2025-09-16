تشكيل أرسنال – جيوكيريس يقود الهجوم أمام بلباو

يستمر المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس في قيادة هجوم فريقه أرسنال الإنجليزي، وذلك في مواجهة أتليتك بلباو الإسباني.

ويلعب أرسنال ضد أتليتك بلباو في الجولة الأولى للدوري الرئيسي لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب سان ماميس معقل الفريق الباسكي.

وانضم جيوكيريس لصفوف أرسنال قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي، وسجل مع الفريق اللندني 3 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تمبر – موسكيرا – جابريال – ريكاردو كالافيوري

الوسط: مارتن زومبيمندي – ديكلان رايس – ميكيل ميرينو

الهجوم: نوني مادويكي – فيكتور جيوكيريس – إيزي

وفي دوري أبطال أوروبا يلعب أرسنال ضد كل من أتليتك بلباو وأتليتكو مدريد من إسبانيا، وأولمبياكوس اليوناني، وسلافيا براج التشيكي، وبايرن ميونيخ الألماني، وكلوب بروج البلجيكي، وإنتر الإيطالي، وكايرات ألماتي بطل كازاخستان.

