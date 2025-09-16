مؤتمر سلوت: إيزاك جاهز للمشاركة.. ويركزون فقط على ما صرفناه في الصفقات

أكد أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن ألكسندر إيزاك لاعب فريقه جاهز للمشاركة والظهور لأول مرة مع الريدز، وذلك في مواجهة أتليتكو مدريد الإسباني.

ويستعد ليفربول لمواجهة أتليتكو مدريد الإسباني في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هناك فرصة لمشاركة إيزاك أمام أتليتكو مدريد لأنه ضمن قائمة الفريق، لكن من المؤكد 100% أنه لن يلعب 90 دقيقة كاملة، إنها بالفعل مباراة في دوري أبطال أوروبا نتطلع إليها، وهناك احتمال أن يشارك غدًا، والشيء الوحيد المؤكد هو أنه لن يلعب 90 دقيقة، أمّا ما تبقى فسنراه".

وعن مستوى فيرتز قال: "لعبنا ضد فرق مثل بورنموث ونيوكاسل وأرسنال وبيرنلي الذي لم يخسر على ملعبه لأكثر من 12 شهرا، هناك تركيز كبير على فلوريان، لكن اللاعبين الموجودين هنا بالفعل لم يسجلوا أربعة أهداف أو يصنعوا 12 تمريرة حاسمة".

وأكمل "فلوريان كان جزءا من فريق فاز على نيوكاسل وعلى أرضه أمام أرسنال، وهو ما لم نفعله الموسم الماضي. إنه جزء من فريق يتصدر الدوري في الوقت الحالي".

وتعجب قائلا: "هناك تركيز على صفقاتنا خاصة من بعض المحللين الذين ربما يشجعون فرقا أخرى، والناس لا يتوقفون عن الحديث عن مبلغ 450 مليون جنيه إسترليني قيمة صفقات النادي، لكنهم ينسون أننا حققنا 300 مليون من بيع اللاعبين".

و عن الخروج أمام باريس سان جيرمان الموسم الماضي قال: "كنا قريبين جدا من الفوز ولويس إنريكي قال إن الفريق الذي سيفوز بتلك المباراة سيفوز بالبطولة، وكان محقا، وكنا الفريق الوحيد الذي أجبرهم على ركلات الترجيح".

وأشار "إذا كان لا بد أن تخرج من البطولة، فالأفضل أن تخرج أمام الفريق الذي سيفوز بها في النهاية، وليفربول سيبقى دائما قادرا على المنافسة في دوري أبطال أوروبا".

وعاد للحديث عن إيزاك قائلا: "إيزاك استعاد لياقته بعد غياب عن تدريبات الفريق لمدة 4 أشهر، وتتمثل مهمته الأولى في الوصول إلى مستوى لياقة يمكنه من تقديم ما قدمه الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته "حاليا ألكسندر جاهز بدنيا، والخطوة التالية هي استعادة لياقة المباريات ثم اللعب 90 دقيقة، ثم القدرة على خوض 3 مباريات في أسبوع واحد".

وفي الدور الأول من دوري أبطال أوروبا يلعب ليفربول مع كل من ريال مدريد وأتليتكو مدريد من إسبانيا، وإنتر ميلان الإيطالي، ومارسيليا الفرنسي، وآيندهوفن الهولندي، وفرانكفورت الألماني، وجلاتاسراي التركي، وكاراباج الأذربيجاني.