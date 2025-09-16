مؤتمر كومباني - عن فرص مشاركة جاكسون أمام تشيلسي.. والتتويج بدوري الأبطال

لم يستبعد فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونيخ، إشراك نيكولاس جاكسون مهاجم الفريق، عن المشاركة أمام تشيلسي.

ويلتقي بايرن أمام تشيلسي على ملعب أليانز أرينا في تمام العاشرة مساء الأربعاء في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح كومباني: "لقد شاهدت ما يقارب 40 مباراة لتشيلسي الموسم الماضي، إنهم فريق مثير للاهتمام".

وعن إمكانية الدفاع بـ نيكولاس جاكسون، رد "سنرى غدا، بالتأكيد ستكون مباراة مميزة له، كان من الجيد أن يلعب 45 دقيقة المباراة الماضية، بدا نشيطا وحصل على بعض الفرص".

وأكمل "بدا جيدا في التدريبات، إنه قوي وسريع جدا، وإذا لعب غدا سيكون حريصا على إثارة الإعجاب وتسجيل هدفه الأول مع بايرن، ولكن لا أريد أن أضع عليه الكثير من الضغوط".

وضم بايرن ميونيخ، جاكسون لاعب تشيلسي السابق على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء وفق شروط محددة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وبعد تعرض ليام ديلاب مهاجم تشيلسي إلى إصابة أدت إلى إبلاغ بايرن ميونيخ بإيقاف الاتفاق لمغادرة اللاعب السنغالي.

وتمسك جاكسون بالرحيل إلى بايرن ميونيخ بينما دخل تشيلسي في مفاوضات مع سندرلاند لقطع إعارة مارك جويو بعد حوالي شهر من انتقاله.

وأكمل كومباني حديثه عن فرص بايرن ميونيخ للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم "من غير المنطقي الحديث عن فرص الفوز باللقب في هذه المرحلة، دعونا نرى ما سيحدث".

وتابع "الجميع يتطلع إلى هذا الهدف بشغف نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، هذا هو هدفنا دائمًا، ولا أعتقد أن أي لاعب في بايرن لديه هدف أقل من ذلك."

وأضاف "غدًا المباراة الأولى، وهذه هي مهمتنا الوحيدة، الحلم قائم لكن مهمة الغد هي الأهم."

وأتم "نريد الوصول لدور الثمانية، الفوز في ست مباريات ثم التأهل، وغدًا علينا أن نسعى للفوز الأول".

ويلعب بايرن ميونيخ في مرحلة الدوري أمام كل من: تشيلسي وكلوب بروج وسبورتنج لشبونة وسانت جيلواز داخل أرضه، فيما يخرج لمواجهة باريس سان جيرمان، وأرسنال، وأيندهوفن، بافوس القبرصي.

وجاءت مواجهات تشيلسي في مرحلة الدوري على النحو التالي: برشلونة وبنفيكا وأياكس وبافوس داخل أرضه، فيما يخرج لمواجهة بايرن ميونيخ، وأتالانتا ونابولي، وكارباج أجدام.