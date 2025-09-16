مؤتمر كومباني - عن فرص مشاركة جاكسون أمام تشيلسي.. والتتويج بدوري الأبطال

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 18:30

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني

لم يستبعد فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونيخ، إشراك نيكولاس جاكسون مهاجم الفريق، عن المشاركة أمام تشيلسي.

ويلتقي بايرن أمام تشيلسي على ملعب أليانز أرينا في تمام العاشرة مساء الأربعاء في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح كومباني: "لقد شاهدت ما يقارب 40 مباراة لتشيلسي الموسم الماضي، إنهم فريق مثير للاهتمام".

أخبار متعلقة:
بايرن يفقد مدافعه أمام تشيلسي مايكل أوليسي يتوج بجائزة لاعب الشهر في بايرن الوحيد بلا نقاط وكل الظروف ضده.. دورتموند يزيد أوجاع هايدينهايم ويواصل مطاردة بايرن

وعن إمكانية الدفاع بـ نيكولاس جاكسون، رد "سنرى غدا، بالتأكيد ستكون مباراة مميزة له، كان من الجيد أن يلعب 45 دقيقة المباراة الماضية، بدا نشيطا وحصل على بعض الفرص".

وأكمل "بدا جيدا في التدريبات، إنه قوي وسريع جدا، وإذا لعب غدا سيكون حريصا على إثارة الإعجاب وتسجيل هدفه الأول مع بايرن، ولكن لا أريد أن أضع عليه الكثير من الضغوط".

وضم بايرن ميونيخ، جاكسون لاعب تشيلسي السابق على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء وفق شروط محددة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وبعد تعرض ليام ديلاب مهاجم تشيلسي إلى إصابة أدت إلى إبلاغ بايرن ميونيخ بإيقاف الاتفاق لمغادرة اللاعب السنغالي.

وتمسك جاكسون بالرحيل إلى بايرن ميونيخ بينما دخل تشيلسي في مفاوضات مع سندرلاند لقطع إعارة مارك جويو بعد حوالي شهر من انتقاله.

وأكمل كومباني حديثه عن فرص بايرن ميونيخ للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم "من غير المنطقي الحديث عن فرص الفوز باللقب في هذه المرحلة، دعونا نرى ما سيحدث".

وتابع "الجميع يتطلع إلى هذا الهدف بشغف نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، هذا هو هدفنا دائمًا، ولا أعتقد أن أي لاعب في بايرن لديه هدف أقل من ذلك."

وأضاف "غدًا المباراة الأولى، وهذه هي مهمتنا الوحيدة، الحلم قائم لكن مهمة الغد هي الأهم."

وأتم "نريد الوصول لدور الثمانية، الفوز في ست مباريات ثم التأهل، وغدًا علينا أن نسعى للفوز الأول".

ويلعب بايرن ميونيخ في مرحلة الدوري أمام كل من: تشيلسي وكلوب بروج وسبورتنج لشبونة وسانت جيلواز داخل أرضه، فيما يخرج لمواجهة باريس سان جيرمان، وأرسنال، وأيندهوفن، بافوس القبرصي.

وجاءت مواجهات تشيلسي في مرحلة الدوري على النحو التالي: برشلونة وبنفيكا وأياكس وبافوس داخل أرضه، فيما يخرج لمواجهة بايرن ميونيخ، وأتالانتا ونابولي، وكارباج أجدام.

تشيلسي دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ
نرشح لكم
برشلونة يعلن الملعب المستضيف لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال إيدي هاو: تعرضنا للعقاب من برشلونة.. وقدمنا أداءً شجاعا فليك: تجنبنا نتيجة الموسم الماضي أمام موناكو.. وراشفورد يمنحنا خيارات أكثر راشفورد: من الممتع اللعب لبرشلونة.. ونريد الفوز بدوري الأبطال كونتي: من المستحيل الفوز أمام مانشستر سيتي بـ10 لاعبين جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب فودين: نابولي فريق صعب الاختراق.. ودي بروين سيبقى أسطورة إلى الأبد استمرار عقدة الملاعب الإنجليزية.. هالاند "الأسرع" يقود مانشستر سيتي لتخطي نابولي بثنائية
أخر الأخبار
مباشر الدوري - وادي دجلة (0)-(0) طلائع الجيش.. هدف غير محتسب 26 دقيقة | الكرة المصرية
"ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 42 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: لا أعلم مدى جاهزية رودري لمباراة أرسنال 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد يوسف لـ في الجول: اعتذرت لـ الاتحاد السكندري بعد التشاور مع الخطيب ساعة | الكرة المصرية
عبد الستار صبري لـ في الجول: لم أتوقع عودة مورينيو لبنفيكا.. وأرشح له لاعبان مصريان ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كيروش يعتذر لـ الأهلي عن عدم قبول مهمة تدريبه ساعة | الكرة المصرية
تقرير برتغالي: فيتوريا قد يعود لمصر من بوابة الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر سلوت: صلاح كان ممتعا أمام أتليتكو.. وإيزاك يشعر بالإرهاق 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513554/مؤتمر-كومباني-عن-فرص-مشاركة-جاكسون-أمام-تشيلسي-والتتويج-بدوري-الأبطال