ماركينيوس: لدي ذكريات رائعة ضد أتالانتا.. ومن لا يبذل جهده سيجلس على مقاعد البدلاء

شدد ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان على أن أي لاعب في الفريق لا يبذل قصارى جهده سيكون مكانه مقاعد البدلاء.

ويستعد باريس سان جيرمان لخوض أول مبارياته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتالانتا على ملعب حديقة الأمراء.

وقال ماركينيوس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "موسم مثير للغاية سيبدأ في دوري أبطال أوروبا ولكل موسم قصته الخاصة".

وواصل "فلسفة باريس سان جيرمان هي أن نكون دائما في كامل جاهزيتنا، كما ترون من لا يبذل قصارى جهده ينتهي به الأمر على مقاعد البدلاء".

وأكمل "سنرى غدا من سيلعب ولكن أضمن لكم أن من سيلعب سيبذل كل جهده".

وتابع "نعرف كيف سيلعب أتالانتا مع المدرب الجديد، لديهم فلسفة في اللعب ولكل مباراة قصتها الخاصة".

وأضاف "زابارني مدافع ممتاز، سأساعده دائما عندما يحتاجني، أمي أخبرتني من قبل إنني لست بحاجة لمضايقة صديقي من أكل الكرة، علي فقط أن أكون صريحا مع زملائي والمدرب هو من سيقرر".

وأتم "لدي ذكريات جيدة ضد أتالانتا".

وكان باريس سان جيرمان قد توج بالنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر بخماسية دون رد في النهائي.