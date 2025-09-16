ماركينيوس: لدي ذكريات رائعة ضد أتالانتا.. ومن لا يبذل جهده سيجلس على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 18:25

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا - ماركينيوس

شدد ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان على أن أي لاعب في الفريق لا يبذل قصارى جهده سيكون مكانه مقاعد البدلاء.

ويستعد باريس سان جيرمان لخوض أول مبارياته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتالانتا على ملعب حديقة الأمراء.

وقال ماركينيوس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "موسم مثير للغاية سيبدأ في دوري أبطال أوروبا ولكل موسم قصته الخاصة".

أخبار متعلقة:
ماركينيوس: لم ننافس على الألقاب بهذا الشكل.. والخسارة لا تمحو ما حققناه باتشو: يجهزونني لخلافة ماركينيوس.. ولذلك أنا سعيد في باريس ماركينيوس: وجود أنشيلوتي يعيد الأمل إلى البرازيل ماركينيوس: أجمل أيام حياتي.. ورسالة إلى تياجو وزلاتان وكافاني ودي ماريا

وواصل "فلسفة باريس سان جيرمان هي أن نكون دائما في كامل جاهزيتنا، كما ترون من لا يبذل قصارى جهده ينتهي به الأمر على مقاعد البدلاء".

وأكمل "سنرى غدا من سيلعب ولكن أضمن لكم أن من سيلعب سيبذل كل جهده".

وتابع "نعرف كيف سيلعب أتالانتا مع المدرب الجديد، لديهم فلسفة في اللعب ولكل مباراة قصتها الخاصة".

وأضاف "زابارني مدافع ممتاز، سأساعده دائما عندما يحتاجني، أمي أخبرتني من قبل إنني لست بحاجة لمضايقة صديقي من أكل الكرة، علي فقط أن أكون صريحا مع زملائي والمدرب هو من سيقرر".

وأتم "لدي ذكريات جيدة ضد أتالانتا".

وكان باريس سان جيرمان قد توج بالنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر بخماسية دون رد في النهائي.

دوري أبطال أوروبا ماركينيوس أتالانتنا باريس سان جيرمان
نرشح لكم
برشلونة يعلن الملعب المستضيف لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال إيدي هاو: تعرضنا للعقاب من برشلونة.. وقدمنا أداءً شجاعا فليك: تجنبنا نتيجة الموسم الماضي أمام موناكو.. وراشفورد يمنحنا خيارات أكثر راشفورد: من الممتع اللعب لبرشلونة.. ونريد الفوز بدوري الأبطال كونتي: من المستحيل الفوز أمام مانشستر سيتي بـ10 لاعبين جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب فودين: نابولي فريق صعب الاختراق.. ودي بروين سيبقى أسطورة إلى الأبد استمرار عقدة الملاعب الإنجليزية.. هالاند "الأسرع" يقود مانشستر سيتي لتخطي نابولي بثنائية
أخر الأخبار
مباشر الدوري - وادي دجلة (0)-(0) طلائع الجيش.. هدف غير محتسب 26 دقيقة | الكرة المصرية
"ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 42 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: لا أعلم مدى جاهزية رودري لمباراة أرسنال 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد يوسف لـ في الجول: اعتذرت لـ الاتحاد السكندري بعد التشاور مع الخطيب ساعة | الكرة المصرية
عبد الستار صبري لـ في الجول: لم أتوقع عودة مورينيو لبنفيكا.. وأرشح له لاعبان مصريان ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كيروش يعتذر لـ الأهلي عن عدم قبول مهمة تدريبه ساعة | الكرة المصرية
تقرير برتغالي: فيتوريا قد يعود لمصر من بوابة الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر سلوت: صلاح كان ممتعا أمام أتليتكو.. وإيزاك يشعر بالإرهاق 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513553/ماركينيوس-لدي-ذكريات-رائعة-ضد-أتالانتا-ومن-لا-يبذل-جهده-سيجلس-على-مقاعد-البدلاء