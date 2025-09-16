شادي طارق مديرا للتعاقدات لألعاب الصالات بالزمالك
الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 18:13
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك تعيين شادي طارق كمدير للتعاقدات لفرق ألعاب الصالات.
وبدأ طارق مهام عمله بشكل رسمي في الزمالك بداية من الصيف الحالي.
وأشار الزمالك إلى أن طارق قد أسهم في إبرام العديد من الصفقات للنادي بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي.
ويأتي تعيين شادي في إطار خطة مجلس إدارة النادي لإعادة بناء وتطوير الألعاب الجماعية داخل النادي.
وسيكون شادي طارق مسؤولا عن التعاقدات في ألعاب كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة.
وكان الزمالك قد أعلن تعيين عبد الرحمن إسماعيل كمدير للتعاقدات لفريق كرة القدم.
كما يتولى جون إدوارد منصب المدير الرياضي للنادي.
