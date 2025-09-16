خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي

أجرى النادي الأهلي تحليلا لعينات دم من جميع لاعبي الفريق أمس الإثنين للتأكد من سلامتهم.

وجاءت هذه الخطوة بعد إصابة إمام عاشور لاعب الفريق بعدوى ونقله إلى المستشفى عقب مباراة إنبي.

وأثبتت تحاليل دم لاعبي الأهلي التي أجريت أمس الإثنين سلامة الجميع وعدم معاناتهم من أي عدوى ناتجة عن اختلاطهم باللاعب.

إمام عاشور شارك لأول مرة هذا الموسم بقميص الأهلي ضد إنبي يوم الأحد في آخر عشر دقائق، وذلك بعد عودته من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد تعادل مع إنبي بهدف لكل فريق على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري برصيد ست نقاط من خمس مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وعقب المباراة نُقل اللاعب إلى المستشفى وتم حجزه بعد ثبوت إصابته بعدوى خطيرة.