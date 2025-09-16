مؤتمر لويس إنريكي: تحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى هو الأصعب.. وهذا موقف كفارتسخيليا

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى هو الأصعب.

ويفتتح سان جيرمان مبارياته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتالانتا على ملعب حديقة الأمراء.

وقال لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لم يتغير أي شيء، لطالما كان الأمر صعبًا سواء كان في الموسم الماضي أو هذا الموسم".

أخبار متعلقة:
لويس إنريكي: شاهدت مباراة فريقي من المقصورة بسبب الرجبي بعد الإصابة والجراحة.. الكشف عن موعد عودة لويس إنريكي بسبب حادث دراجة.. لويس إنريكي يخضع لجراحة عاجلة راديو مونت كارلو: لويس إنريكي يغلق الباب في وجه دوناروما

وواصل "كانج إن لي سيتواجد بالقائمة أما كفاراتسخيليا فسيكون علينا الانتظار لنرى كيف يشعر".

وأكمل "من الطبيعي أن نمر بلحظات مختلفة في كل موسم مع نادي ومدينة مثل باريس ومع هؤلاء المشجعين، نريد أن نصنع التاريخ من جديد ونفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية".

وأكمل "تابعت الشوط الأول من المباراة الماضية من المدرج لأنه كان شعورًا مختلفًا وأتاح لي فرصة تقديم خطاب تحفيزي مختلف ولطالما رغبت في ذلك".

وتابع "فريقي جاهز، افتقدنا السلاسة في الأسبوع الأول لكن الأمور الآن جيدة لأننا نملك لاعبين مذهلين". وشدد "أول بطولة لدوري أبطال أوروبا دائمًا ما تكون هي الأصعب لأن اللاعبين لم يكونوا يدركون قدرتهم على تحقيق ذلك ولكنهم الآن يدركون ذلك".

وكان باريس سان جيرمان قد توج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر في النهائي بخماسية دون رد.

لويس إنريكي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا أتالانتا
نرشح لكم
برشلونة يعلن الملعب المستضيف لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال إيدي هاو: تعرضنا للعقاب من برشلونة.. وقدمنا أداءً شجاعا فليك: تجنبنا نتيجة الموسم الماضي أمام موناكو.. وراشفورد يمنحنا خيارات أكثر راشفورد: من الممتع اللعب لبرشلونة.. ونريد الفوز بدوري الأبطال كونتي: من المستحيل الفوز أمام مانشستر سيتي بـ10 لاعبين جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب فودين: نابولي فريق صعب الاختراق.. ودي بروين سيبقى أسطورة إلى الأبد استمرار عقدة الملاعب الإنجليزية.. هالاند "الأسرع" يقود مانشستر سيتي لتخطي نابولي بثنائية
أخر الأخبار
مباشر الدوري - وادي دجلة (0)-(0) طلائع الجيش.. هدف غير محتسب 26 دقيقة | الكرة المصرية
"ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 42 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: لا أعلم مدى جاهزية رودري لمباراة أرسنال 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد يوسف لـ في الجول: اعتذرت لـ الاتحاد السكندري بعد التشاور مع الخطيب ساعة | الكرة المصرية
عبد الستار صبري لـ في الجول: لم أتوقع عودة مورينيو لبنفيكا.. وأرشح له لاعبان مصريان ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كيروش يعتذر لـ الأهلي عن عدم قبول مهمة تدريبه ساعة | الكرة المصرية
تقرير برتغالي: فيتوريا قد يعود لمصر من بوابة الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر سلوت: صلاح كان ممتعا أمام أتليتكو.. وإيزاك يشعر بالإرهاق 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513550/مؤتمر-لويس-إنريكي-تحقيق-دوري-أبطال-أوروبا-للمرة-الأولى-هو-الأصعب-وهذا-موقف-كفارتسخيليا