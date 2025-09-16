مؤتمر لويس إنريكي: تحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى هو الأصعب.. وهذا موقف كفارتسخيليا

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى هو الأصعب.

ويفتتح سان جيرمان مبارياته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتالانتا على ملعب حديقة الأمراء.

وقال لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لم يتغير أي شيء، لطالما كان الأمر صعبًا سواء كان في الموسم الماضي أو هذا الموسم".

وواصل "كانج إن لي سيتواجد بالقائمة أما كفاراتسخيليا فسيكون علينا الانتظار لنرى كيف يشعر".

وأكمل "من الطبيعي أن نمر بلحظات مختلفة في كل موسم مع نادي ومدينة مثل باريس ومع هؤلاء المشجعين، نريد أن نصنع التاريخ من جديد ونفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية".

وأكمل "تابعت الشوط الأول من المباراة الماضية من المدرج لأنه كان شعورًا مختلفًا وأتاح لي فرصة تقديم خطاب تحفيزي مختلف ولطالما رغبت في ذلك".

وتابع "فريقي جاهز، افتقدنا السلاسة في الأسبوع الأول لكن الأمور الآن جيدة لأننا نملك لاعبين مذهلين". وشدد "أول بطولة لدوري أبطال أوروبا دائمًا ما تكون هي الأصعب لأن اللاعبين لم يكونوا يدركون قدرتهم على تحقيق ذلك ولكنهم الآن يدركون ذلك".

وكان باريس سان جيرمان قد توج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر في النهائي بخماسية دون رد.