فان دايك: نتمنى أن يسجل إيزاك الكثير من الأهداف.. ومواجهة أتليتكو صعبة

يرى فيرجيل فان دايك قائد ومدافع ليفربول أن انضمام ألكسندر إيزاك لصفوف فريقه يمثل إضافة قوية لما يتمتع به من قدرات فنية كبيرة.

ويستعد ليفربول لمواجهة أتليتكو مدريد الإسباني في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عن إيزاك: "إنه ليس إضافة بالمعنى الحقيقي، بل هو استبدال".

وأضاف "غادرنا لاعبون يتمتعون بجودة عالية وكان علينا تعويضهم لأنهم كانوا مهمين بالنسبة لنا وحققنا معهم نجاحات".

وواصل "ليس لدينا أي تحكم في قيمة الصفقة. دائما ستدور الأحاديث حول ذلك، وهذا يخلق ضغطا، لكن الأمر يعود إليه وإلينا بألا نتحدث عن الموضوع".

وشدد "نأمل أن يسجل إيزاك الكثير من الأهداف، ويستمتع بكونه صاحب القميص رقم 9 لليفربول، وأن يكون مهما للمجموعة بأهدافه وتمريراته الحاسمة ولعبه الجماعي".

وأوضح "إنه مهاجم حاسم أمام المرمى، يجيد التسديد بالرأس، وبالقدم اليسرى واليمنى، ويستطيع التسجيل في الزوايا العليا، إنه المهاجم المتكامل في الوقت الحالي".

وشرح "يمكن قول الشيء نفسه عن إيكيتيكي، هما مختلفان قليلا لكن ليس كثيرا، فكلاهما يتمتع بجودة عالية، وراحة في التحكم بالكرة، ويمكنهما ربط اللعب مع الزملاء ولديهما سرعة، وهذا ما يطلب من المهاجم العصري. كلاهما يمثل تهديدا كبيرا، ومن الجيد أنهما في فريقي، آمل أن يتمكنا من إظهار ذلك للمنافس".

وانتقل للحديث عن أتليتكو "إنه فريق قوي ويصعب جدا التغلب عليه ولن يستسلم أبدا. يملك مدربا من الطراز العالمي، ويكفي أنه موجود هناك منذ فترة طويلة. لديهم لاعبون عالميون وحارس مرمى من الطراز العالمي".

وأردف "ربما لم يكن لديهم أفضل بداية في الدوري، لكنني أعلم أنهم سيرغبون في إثبات أنفسهم. علينا أن نكون مستعدين".

وأشار "عندما وقعت عقدي كنت آمل أن أفوز بكل بطولة أشارك فيها، لكن الأمور لا تسير بهذه الطريقة للأسف لأنك تواجه فرقا رائعة كثيرة، أنا واثق من أننا نستطيع أن نُظهر لأوروبا أننا فريق رائع، لكن عليك أن تعمل بجد لتحقيق ذلك".

وأتم تصريحاته "غدا بداية رائعة. لدينا آمال كبيرة. يمكننا أن نثبت مجددًا مدى صعوبة البقاء في القمة. علينا فقط أن نتعامل مع الأمر مباراة بمباراة".

وفي الدور الأول من دوري أبطال أوروبا يلعب ليفربول مع كل من ريال مدريد وأتليتكو مدريد من إسبانيا، وإنتر ميلان الإيطالي، ومارسيليا الفرنسي، وآيندهوفن الهولندي، وفرانكفورت الألماني، وجلاتاسراي التركي، وكاراباج الأذربيجاني.