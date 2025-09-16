هاري كين: يمكننا الفوز على أي فريق في ملعبنا

يرى هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني أن فريقه يستطيع هزيمة أي خصم، وذلك إذا كانت المباراة تقام على ملعب أليانز أرينا.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة تشيلسي في الجولة الأولى من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وقال هاري كين في المؤتمر الصحفي: "عندما نلعب في ملعب أليانز أرينا، يمكننا هزيمة أي فريق إذا قدمنا أفضل أداء لدينا".

وأضاف "أشعر بحالة جيدة للغاية في الوقت الحالي. إذا أردنا الفوز على تشيلسي، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا. ستكون مباراة رائعة تحت الأضواء. كان تشيلسي قويًا للغاية في كأس العالم للأندية."

وأكمل "نادي مثل بايرن دائما يتوقع الفوز في كل مسابقة. نحن لسنا الأقل حظا في هذه المسابقة، على الرغم من أننا نلعب ضد أفضل الفرق في أوروبا. الآن تبدأ رحلة طويلة، نأمل أن تستمر حتى مايو. نريد أن ننهي الدوري في أعلى مرتبة ممكنة. غدا نبدأ رحلتنا."

وأتم تصريحاته "أنا دائمًا أؤمن بنفسي وبقدرتي على تسجيل الأهداف. هذا الأسلوب يناسبني جيدًا. أشعر بثقة كبيرة في الوقت الحالي وأنا في حالة جيدة بدنيًا وذهنيًا. إذا لعبنا جيدًا كفريق، سأسجل الكثير من الأهداف".

وفي الدور الأول من دوري أبطال أوروبا يلعب بايرن ميونيخ ضد كل من تشيلسي وأرسنال من إنجلترا، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي، وسبورتنج لشبونة البرتغالي، وآيندهوفن الهولندي، ويونيون البلجيكي وبافوس القبرصي.