عقوبات الجولة السادسة من الدوري.. إيقاف محمد هاشم وتغريم المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت العقوبات إيقاف محمد هاشم لاعب المصري لمباراة واحدة بعد الطرد عقب حصوله على بطاقتين في مباراة فريقه ضد الزمالك.

كما قررت الرابطة تغريم المصري لحصول لاعبيه على 6 بطاقات في نفس المباراة.

وجاءت العقوبات كالتالي:

الزمالك × المصري

إيقاف محمد هاشم لاعب المصري مباراة واحدة مع توقيع غرامة قدرها 2500 جنيه للطرد بعد حصوله على إنذارين.

توقيع غرامة مالية على المصري قدرها 50 ألف جنيه لحصول لاعبيه على 6 بطاقات في نفس المباراة.

حرس الحدود × الجونة

إيقاف محمد مراد لاعب حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

ومنع أحمد خميس عامل مهمات فريق حرس الحدود من مرافقة الفريق 3 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه 20 ألف جنيه وذلك لمحاولة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه.

منع أحمد مصطفى المدير الفني للجونة من مرافقة الفريق 3 مباريات وتوقيع غرامة عليه 20 ألف جنيه بعد التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو أيا من مسؤولي المباراة أو القيام بحركات غير مهذبة وإشارات فاضحة.

طلائع الجيش × مودرن سبورت

إيقاف سمير علي مسؤول مهمات فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه وذلك للطرد.

كهرباء الإسماعيلية × وادي دجلة

إيقاف أحمد حمزة لاعب كهرباء الإسماعيلية مباراة واحدة وتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على وادي دجلة قدرها 10 آلاف جنيه بسبب تأخر الفريق للنزول إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

وتنطلق الجولة السابعة من بطولة الدوري الأربعاء المقبل حتى يوم الجمعة.