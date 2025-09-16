منافس بيراميدز - يايسله يجهز ثنائي أهلي جدة قبل مواجهة الهلال

طلب الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة من الجهاز الطبي الإسراع في تجهيز البرازيلي ويندرسون جالينو وزكريا هوساوي، استعدادًا لمواجهة الهلال المرتقبة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويلتقي أهلي جدة في مباراته المقبلة مع الهلال يوم الجمعة قبل مواجهة بيراميدز في بطولة إنتركونتينينتال يوم الثلاثاء المقبل.

ويسعى يايسله للاستفادة بخدمات جالينو وهوساوي في مباراتي الهلال وبيراميدز، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن المدرب الألماني منح لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة، عقب الفوز العريض على ناساف الأوزبكي في افتتاح مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وغاب جالينو عن التشكيل الأساسي في مواجهة نيوم الافتتاحية ضمن الدوري السعودي بقرار انضباطي من المدرب الألماني، إثر تأخره عن حضور الاجتماع الفني.

وعلى الرغم من ذلك، شارك بديلًا في الشوط الثاني.

وفي المباراة الثانية أمام الاتفاق، لعب أساسيا، قبل أن يغيب عن مواجهة ناساف بسبب الإصابة.

وحقق أهلي جدة الفوز على ناساف الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة.