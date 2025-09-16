برشلونة يعلن مواجهة خيتافي على ملعب يوان كرويف

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 16:31

كتب : FilGoal

ملعب يوهان كرويف برشلونة

حدد نادي برشلونة بشكل رسمي ملعب مواجهة خيتافي مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وكشف نادي برشلونة في بيان رسمي استضافة ملعب يوان كرويف لمواجهة خيتافي مساء الأحد.

وأشار البيان إلى أن المباراة لن تقام على ملعب كامب نو لعدم جاهزيته حتى الآن.

ولم يحصل نادي برشلونة على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب كامب نو ويسعى للانتهاء من ذلك خلال الأيام المقبلة.

وسيُعلن النادي قريبًا عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بتنظيم المباراة وإجراءات بيع التذاكر.

وخاض البلوجرانا مباراته السابقة ضد فالنسيا على ملعب يوان كرويف.

ويتسع ملعب يوان كرويف لـ 6 آلاف مشجع وهو مخصص في الأصل لخوض مباريات فريق السيدات والفريق الثاني لبرشلونة.

وحقق برشلونة 10 نقاط في أول 4 جولات من الدوري الإسباني بـ3 انتصارات وتعادل.

وتغلب برشلونة على مايوركا وليفانتي وفالنسيا بينما تعادل أمام اريو فايكانو.

