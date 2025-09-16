الرياضية: مدرب النصر ينوي الاعتماد على حارسه البرازيلي في دوري أبطال آسيا 2

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 15:58

كتب : FilGoal

بينتو - حارس مرمى النصر

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر وضع البرازيلي بينتو ماثيوس على رأس خياراته في منافسات دوري أبطال آسيا 2.

ويفتتح النصر مشواره في دوري أبطال آسيا 2 أمام استقلال الطاجيكي يوم الأربعاء على ملعب الأول بارك.

وذكر التقرير أن جيسوس، ينوي الاعتماد على بينتو، البالغ 26 عامًا، في البطولة القارية بعد أن تم استبعاده عن مواجهتي التعاون والخلود في الدوري السعودي للاستفادة من وجود 8 محترفين على أرض الملعب.

وتمنع لوائح الدوري السعودي وجود أكثر من 8 لاعبين أجانب في أرض الملعب.

وأضاف التقرير أن أيمن يحيى، لاعب الوسط، أصبح جاهزا للمشاركة أمام الفريق الطاجيكي.

وذلك بعد أن تعافى من الشد العضلي الذي تعرَّض له في منتصف مواجهة الخلود، السبت الماضي.

وستكون المفاضلة بينه وسعد الناصر للزجِّ بأحدهما في المباراة الآسيوية.

