البدري: استمرار الخطيب ضروري للغاية.. وأتشرف بخدمة الأهلي في أي موقع

شدد حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي وأهلي طرابلس الخالي على أن استمرار محمود الخطيب رئيس النادي الحالي أمر ضروري للغاية.

وقال البدري في تصريحات مرسلة للصحفيين: "فريق الكرة يمر بمرحلة صعبة ولكنها أمر معتاد في كل فرق وأندية العالم ويمكن تجاوزها من خلال التفاف أبناء النادي ومساندتهم للكيان".

وأضاف "الفريق قادر على الخروج من وضعه الحالي مع عودة الثقة للاعبين والتحضير المناسب للمواجهات المناسبة فضلا عن استمرار مساندة الجماهير التي تمثل السيف والدرع للنادي".

وتابع "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قيمة وقامة كبيرة واستمراره ضروري للغاية لاستكمال الطفرة الكبيرة التي حققها النادي على كافة المستويات، وعلى الصعيد الشخصي لا يمكن أن أنسى مساندته ودعمه لي طوال رحلتي مع النادي".

وأتم تصريحاته "أدين للأهلي بكل ما وصلت إليه طوال حياتي إذ قضيت أكثر من 50 عاما داخل النادي وأتشرف بخدمته في أي موقع، وأدعوا أبناء الأهلي إلى الالتفاف حول مجلس الإدارة والخطيب وفريق الكرة لتجاوز المرحلة الحالية والعودة للمسار الطبيعي".

ماذا حدث؟

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عدم ترشحه لرئاسة النادي لفترة جديدة وبداية مرحلة العلاج من الآن.

ويأتي ذلك قبل شهرين على الدعوة لإقامة انتخابات مجلس الإدارة الجديد.

وجاء بيان الخطيب

"زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه، أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائما، بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبتطوير مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه.

وعلى مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة، وبالعمل معكم - ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق - من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية، فكان كل بناء أو تطوير، أو إنجاز أو بطولة في كل الألعاب، هو نتاج عمل مؤسسي، وجهد جماعي، ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليا وإفريقيًا وعالميًا، فلكم كل الشكر والتقدير.

وكما تعلمون، فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالاً لنصيحة الأطباء، ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي التزاما بالمسئولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره.

واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط.

ومع اقتراب الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد في أقل من شهرين، أعلن عدم ترشحي لفترة جديدة، وبداية مرحلة علاجي من الآن، واضعا كامل ثقتي في كفاءاتكم وقدرتكم على إدارة المرحلة المقبلة مع استعدادي للمشاركة بالرأي أو المشورة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي النهاية، أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام، لحضور الجمعية العمومية الخاصة المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا.

أشكركم جميعًا وأتمنى لكم التوفيق في خطواتكم المقبلة.

ويبقى النادي الأهلي دائمًا شرفًا لكل منتم إليه، ومصدرا للفخر والريادة للرياضة المصرية ووطننا الحبيب مصر".

رد مجلس الإدارة

"طالع مجلس الإدارة البيان الصادر عن محمود الخطيب الذي تضمن رغبته في الابتعاد عن النادي خلال المرحلة المقبلة بسبب الظروف الصحية التي تحتاج إلى العلاج.. والمجلس وهو يثمن رحلة عطاء الكابتن محمود الخطيب للأهلي على مدار ما يزيد على خمسين عامًا، لاعبًا وعضو مجلس إدارة وأمينا للصندوق ونائبا للرئيس ثم رئيسًا للنادي، قدم خلالها تضحيات عديدة، وبذل كل الجهد لرفعة الأهلي وإعلاء رايته، متسلحًا بقيم النادي وتقاليده العريقة.

ويثمن المجلس أيضًا ما تحمله ويتحمله الكابتن محمود الخطيب من آلام لأجل الوفاء بالعهد والوعد مع جماهير الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية، واستكمال النجاحات غير المسبوقة التي يشهدها النادي وفروعه الأربعة على كافة المستويات الرياضية والإنشائية والمالية.

وإذ يؤكد المجلس على الحق الكامل لـ محمود الخطيب في الحصول على الراحة الكافية وتلقي العلاج في الوقت الذي يناسبه، متمنيا له الشفاء العاجل.

لكن في ذات الوقت يرفض المجلس ابتعاد محمود الخطيب عن النادي سواء في الوقت الحالي أو اللاحق، لأن الأهلي في حاجة شديدة إلى قيادته لمقاليد الأمور نحو المزيد من الإنجازات، لا سيما وأنه دومًا يضرب المثل والقدوة في التضحية من أجل النادي وأعضائه وجماهيره".