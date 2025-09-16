ألعاب قوى – بسنت حميدة تودع بطولة العالم من نصف النهائي
الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 15:46
كتب : FilGoal
لم تنجح العداءة المصرية بسنت حميدة في التأهل إلى نهائي سباق 400 متر عدو للسيدات في بطولة العالم.
وحلت بسنت في المركز الـ16 من أصل 24 عداءة في منافسات نصف النهائي يوم الثلاثاء.
فقد حققت المركز الخامس في التصفية الثالثة بزمن 50.69 ثانية.
فيما كان زمن التأهل 49.87 ثانية لصاحبة المركز الثامن كآخر متأهلة للنهائي.
وتقام بطولة العالم لألعاب القوى 2025 في العاصمة اليابانية طوكيو.
ووصلت بسنت حميدة إلى نصف النهائي بعدما حققت زمن 50.36 ثانية.
واحتلت بسنت حميدة المركز الثالث في سباق التصفيات، لتتأهل إلى نصف النهائي.
وتقام منافسات النهائي يوم 18 من الشهر ذاته.
