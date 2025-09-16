ألعاب قوى – بسنت حميدة تودع بطولة العالم من نصف النهائي

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 15:46

كتب : FilGoal

بسنت حميدة

لم تنجح العداءة المصرية بسنت حميدة في التأهل إلى نهائي سباق 400 متر عدو للسيدات في بطولة العالم.

وحلت بسنت في المركز الـ16 من أصل 24 عداءة في منافسات نصف النهائي يوم الثلاثاء.

فقد حققت المركز الخامس في التصفية الثالثة بزمن 50.69 ثانية.

أخبار متعلقة:
ألعاب قوى – بسنت حميدة تتأهل لنصف نهائي سباق 400 متر في بطولة العالم ألعاب قوى – إنجاز مصري لأول مرة.. إسراء عويس تتأهل لنهائي الوثب الطويل في طوكيو كرة يد - فريدة الشرقاوي تتوج بلقب سوبر سيدات كوسوفو مع إستوج كرة يد – منتخب مصر للسيدات يتوج ببطولة إفريقيا للشابات

فيما كان زمن التأهل 49.87 ثانية لصاحبة المركز الثامن كآخر متأهلة للنهائي.

وتقام بطولة العالم لألعاب القوى 2025 في العاصمة اليابانية طوكيو.

ووصلت بسنت حميدة إلى نصف النهائي بعدما حققت زمن 50.36 ثانية.

واحتلت بسنت حميدة المركز الثالث في سباق التصفيات، لتتأهل إلى نصف النهائي.

وتقام منافسات النهائي يوم 18 من الشهر ذاته.

بسنت حميدة
نرشح لكم
اسكواش - تسعة مصريين يتنافسون في ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة كرة سلة - إنجاز تاريخي.. منتخب مصر ناشئات يتوج بلقب بطولة إفريقيا لأول مرة ألعاب قوى – بسنت حميدة تتأهل لنصف نهائي سباق 400 متر في بطولة العالم اسكواش - تألق مصري ومفاجآت بالجملة قبل انطلاق ثمن نهائي بطولة مصر المفتوحة كرة يد – منتخب مصر للسيدات يتوج ببطولة إفريقيا للشابات ألعاب قوى – إنجاز مصري لأول مرة.. إسراء عويس تتأهل لنهائي الوثب الطويل في طوكيو كرة سلة - منتخب مصر للناشئات إلى نهائي بطولة إفريقيا.. ويحجز بطاقة التأهل لبطولة العالم اتحاد الكرة يعلن موعد مواجهتي مصر وغانا في تصفيات إفريقيا للسيدات
أخر الأخبار
عقوبات الجولة السادسة من الدوري.. إيقاف محمد هاشم وتغريم المصري 9 دقيقة | الدوري المصري
منافس بيراميدز - يايسله يجهز ثنائي أهلي جدة قبل مواجهة الهلال 18 دقيقة | سعودي في الجول
برشلونة يعلن مواجهة خيتافي على ملعب يوهان كرويف 49 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير يكشف عما قاله "المبتسم" ماركوس تورام لشقيقه بعد هدف قتل يوفنتوس لإنتر 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
هالاند: دوناروما سيكون مهما للغاية بالنسبة لمانشستر سيتي 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: مدرب النصر ينوي الاعتماد على حارسه البرازيلي في دوري أبطال آسيا 2 ساعة | سعودي في الجول
البدري: استمرار الخطيب ضروري للغاية.. وأتشرف بخدمة الأهلي في أي موقع ساعة | الدوري المصري
ألعاب قوى – بسنت حميدة تودع بطولة العالم من نصف النهائي ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513539/ألعاب-قوى-بسنت-حميدة-تودع-بطولة-العالم-من-نصف-النهائي