كرة طائرة - خسارة منتخب مصر من الفلبين في بطولة العالم

خسر منتخب مصر من منافسه الفلبين في الجولة الثانية من بطولة العالم لكرة الطارة.

وانتهت المباراة بفوز منتخب الفلبين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفاز منتخب الفلبين في الشوط الأول 29-27 ثم تعادل منتخب مصر بالفوز في الشوط الثاني 25-23.

وتقدم منتخب الفلبين مرة أخرى في الشوط الثالث 25-21 قبل أن يحسم المباراة في الشوط الرابع بنفس النتيجة.

ويعتبر هذا الفوز تاريخيا للفلبين إذ حقق الانتصار الأول له خلال بطولة العالم الذي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.

وكان منتخب الفلبين قد خسر في المباراة الافتتاحية من تونس بثلاثة أشواط دون رد.

وتتساوى جيمع الفرق في المجموعة بنفس الرصيد 3 نقاط.

وتعتبر المباراة المقبلة هي الحاسمة في المتأهل من دور المجموعات إذ سيواجه منتخب مصر منافسه تونس والمباراة الأخرى بين إيران والفلبين.

المنتصر من المباراتين سيضمن التأهل لدور ثمن النهائي.

نظام البطولة

تستضيف الفلبين بطولة العالم لرجال الطائرة في الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى وتم تقسيمهم على 8 مجموعات إذ تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.