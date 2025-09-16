كرة طائرة - خسارة منتخب مصر من الفلبين في بطولة العالم
الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 14:58
كتب : محمد سمير
خسر منتخب مصر من منافسه الفلبين في الجولة الثانية من بطولة العالم لكرة الطارة.
وانتهت المباراة بفوز منتخب الفلبين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في الجولة الثانية من دور المجموعات.
وفاز منتخب الفلبين في الشوط الأول 29-27 ثم تعادل منتخب مصر بالفوز في الشوط الثاني 25-23.
وتقدم منتخب الفلبين مرة أخرى في الشوط الثالث 25-21 قبل أن يحسم المباراة في الشوط الرابع بنفس النتيجة.
ويعتبر هذا الفوز تاريخيا للفلبين إذ حقق الانتصار الأول له خلال بطولة العالم الذي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.
وكان منتخب الفلبين قد خسر في المباراة الافتتاحية من تونس بثلاثة أشواط دون رد.
وتتساوى جيمع الفرق في المجموعة بنفس الرصيد 3 نقاط.
وتعتبر المباراة المقبلة هي الحاسمة في المتأهل من دور المجموعات إذ سيواجه منتخب مصر منافسه تونس والمباراة الأخرى بين إيران والفلبين.
المنتصر من المباراتين سيضمن التأهل لدور ثمن النهائي.
نظام البطولة
تستضيف الفلبين بطولة العالم لرجال الطائرة في الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر الجاري.
وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى وتم تقسيمهم على 8 مجموعات إذ تضم كل مجموعة 4 منتخبات.
ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.
تاريخ مصر
يشارك منتخب مصر للكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة الثامنة على التوالي منذ نسخة 1998 وحتى الآن.
وخلال تلك الفترة حقق منتخب مصر الفوز في 3 مباريات فقط من 29 مباراة من 1998 وحتى 2022، ولم يسجل انتصارين في نفس النسخة بأي بطولة منهم.
وكان منتخب مصر قد شارك لأول مرة في نسخة 1974 وحقق 3 انتصارات من 10 مباريات، بينما في النسخة التالية 1978 حقق انتصارين من 9 مباريات.
ولم يشارك منتخب مصر في نسخة 1982 قبل أن يشارك في نسخة 86 ويحقق انتصار وحيد من ست مباريات.
وبعد غياب في نسختي 1990 و1994 لم يغب الفراعنة عن بطولة العالم منذ نسخة 1998 حتى الآن.