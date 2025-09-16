كرة طائرة - خسارة منتخب مصر من الفلبين في بطولة العالم

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 14:58

كتب : محمد سمير

مصر - الفلبين - كرة طائرة

خسر منتخب مصر من منافسه الفلبين في الجولة الثانية من بطولة العالم لكرة الطارة.

وانتهت المباراة بفوز منتخب الفلبين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفاز منتخب الفلبين في الشوط الأول 29-27 ثم تعادل منتخب مصر بالفوز في الشوط الثاني 25-23.

وتقدم منتخب الفلبين مرة أخرى في الشوط الثالث 25-21 قبل أن يحسم المباراة في الشوط الرابع بنفس النتيجة.

ويعتبر هذا الفوز تاريخيا للفلبين إذ حقق الانتصار الأول له خلال بطولة العالم الذي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.

وكان منتخب الفلبين قد خسر في المباراة الافتتاحية من تونس بثلاثة أشواط دون رد.

وتتساوى جيمع الفرق في المجموعة بنفس الرصيد 3 نقاط.

وتعتبر المباراة المقبلة هي الحاسمة في المتأهل من دور المجموعات إذ سيواجه منتخب مصر منافسه تونس والمباراة الأخرى بين إيران والفلبين.

المنتصر من المباراتين سيضمن التأهل لدور ثمن النهائي.

نظام البطولة

تستضيف الفلبين بطولة العالم لرجال الطائرة في الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى وتم تقسيمهم على 8 مجموعات إذ تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

تاريخ مصر

يشارك منتخب مصر للكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة الثامنة على التوالي منذ نسخة 1998 وحتى الآن.

وخلال تلك الفترة حقق منتخب مصر الفوز في 3 مباريات فقط من 29 مباراة من 1998 وحتى 2022، ولم يسجل انتصارين في نفس النسخة بأي بطولة منهم.

وكان منتخب مصر قد شارك لأول مرة في نسخة 1974 وحقق 3 انتصارات من 10 مباريات، بينما في النسخة التالية 1978 حقق انتصارين من 9 مباريات.

ولم يشارك منتخب مصر في نسخة 1982 قبل أن يشارك في نسخة 86 ويحقق انتصار وحيد من ست مباريات.

وبعد غياب في نسختي 1990 و1994 لم يغب الفراعنة عن بطولة العالم منذ نسخة 1998 حتى الآن.

منتخب مصر الفلبين تونس إيران كرة طائرة بطولة العالم للكرة الطائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - موعد مباراة منتخب مصر ضد تونس في مواجهة الحسم ببطولة العالم انتهت كرة طائرة - مصر (21) 1-3 (25) الفلبين.. خسارة الفراعنة كرة طائرة - إيران تشعل مجموعة مصر بالفوز على تونس مواعيد مباريات الثلاثاء 16 سبتمبر 2025.. انطلاق دوري أبطال أوروبا ومنتخب الطائرة كرة طائرة - بعد الفوز على إيران.. موعد مباراة مصر ضد الفلبين في بطولة العالم والقناة الناقلة كرة طائرة - منتخب مصر يستهل مشواره في بطولة العالم بالفوز على إيران كرة طائرة - سهيلة وفيق تستهل مشوارها مع فاتوم المجري بفوز على منافسه الروماني كرة طائرة - الأهلي يضم لانا كونسيساو من سيدات فلومينينسي
أخر الأخبار
هالاند: دوناروما سيكون مهما للغاية بالنسبة لمانشستر سيتي 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: مدرب النصر ينوي الاعتماد على حارسه البرازيلي في دوري أبطال آسيا 2 27 دقيقة | سعودي في الجول
البدري:استمرار الخطيب ضروري للغاية.. وأتشرف بخدمة الأهلي في أي موقع 27 دقيقة | الدوري المصري
ألعاب قوى – بسنت حميدة تودع بطولة العالم من نصف النهائي 40 دقيقة | رياضة نسائية
كرة طائرة - موعد مباراة منتخب مصر ضد تونس في مواجهة الحسم ببطولة العالم ساعة | كرة طائرة
كرة طائرة - خسارة منتخب مصر من الفلبين في بطولة العالم ساعة | كرة طائرة
ماك أليستر جاهز لمواجهة أتليتكو مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: لاوتارو يعاني من ألم في الظهر قبل مواجهة أياكس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513538/كرة-طائرة-خسارة-منتخب-مصر-من-الفلبين-في-بطولة-العالم