ماك أليستر جاهز لمواجهة أتليتكو مدريد

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 14:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ألكسيس ماك أليستر - ليفربول

أصبح أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول جاهزا لخوض مباراة أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على ليفربول في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وشهد مران الثلاثاء مشاركة ماك أليستر بشكل طبيعي مع باقي الفريق.

أخبار متعلقة:
تقرير: لاوتارو يعاني من ألم في الظهر قبل مواجهة أياكس بلدية ميلانو: وافقنا على بيع سان سيرو إلى ميلان وإنتر خماسي أتليتكو مدريد يغيب أمام ليفربول.. وهانكو يتواجد رغم أنهما ينتميان للمالك نفسه.. إدارة يونايتد رفضت طلب نيس بضم هويلوند وماينو

وذلك بعدما أصيب في الكاحل خلال مباراة بيرنلي الأخيرة.

May be an image of 2 people, people playing soccer and text that says '养 vep χpή UB LIVER FOOTBALL CLUB 1SS standar arlel ciondes'

وتلقى الدولي الأرجنتيني ضربة قوية في كاحله خلال الشوط الأول من اللقاء.

لكنه أكمل المباراة حتى خرج مستبدلا في الشوط الثاني.

وظهر ماك أليستر بعد المباراة وهو يعاني من الإصابة.

كما شهد مران الثلاثاء مشاركة ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول الجديد.

Image

ومن المتوقع أن يظهر إيزاك لأول مرة بقميص ليفربول في هذا اللقاء المرتقب، بعد انتقاله قادما من نيوكاسل يونايتد.

واستمر غياب كيرتس جونز عن التدريبات.

أتليتكو مدريد ليفربول أليكسيس ماك أليستر
نرشح لكم
برشلونة يعلن الملعب المستضيف لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال إيدي هاو: تعرضنا للعقاب من برشلونة.. وقدمنا أداءً شجاعا فليك: تجنبنا نتيجة الموسم الماضي أمام موناكو.. وراشفورد يمنحنا خيارات أكثر راشفورد: من الممتع اللعب لبرشلونة.. ونريد الفوز بدوري الأبطال كونتي: من المستحيل الفوز أمام مانشستر سيتي بـ10 لاعبين جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب فودين: نابولي فريق صعب الاختراق.. ودي بروين سيبقى أسطورة إلى الأبد استمرار عقدة الملاعب الإنجليزية.. هالاند "الأسرع" يقود مانشستر سيتي لتخطي نابولي بثنائية
أخر الأخبار
مباشر الدوري - وادي دجلة (0)-(0) طلائع الجيش.. هدف غير محتسب 26 دقيقة | الكرة المصرية
"ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 42 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: لا أعلم مدى جاهزية رودري لمباراة أرسنال 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد يوسف لـ في الجول: اعتذرت لـ الاتحاد السكندري بعد التشاور مع الخطيب ساعة | الكرة المصرية
عبد الستار صبري لـ في الجول: لم أتوقع عودة مورينيو لبنفيكا.. وأرشح له لاعبان مصريان ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كيروش يعتذر لـ الأهلي عن عدم قبول مهمة تدريبه ساعة | الكرة المصرية
تقرير برتغالي: فيتوريا قد يعود لمصر من بوابة الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر سلوت: صلاح كان ممتعا أمام أتليتكو.. وإيزاك يشعر بالإرهاق 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513537/ماك-أليستر-جاهز-لمواجهة-أتليتكو-مدريد