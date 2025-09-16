ماك أليستر جاهز لمواجهة أتليتكو مدريد

أصبح أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول جاهزا لخوض مباراة أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على ليفربول في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وشهد مران الثلاثاء مشاركة ماك أليستر بشكل طبيعي مع باقي الفريق.

وذلك بعدما أصيب في الكاحل خلال مباراة بيرنلي الأخيرة.

وتلقى الدولي الأرجنتيني ضربة قوية في كاحله خلال الشوط الأول من اللقاء.

لكنه أكمل المباراة حتى خرج مستبدلا في الشوط الثاني.

وظهر ماك أليستر بعد المباراة وهو يعاني من الإصابة.

كما شهد مران الثلاثاء مشاركة ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول الجديد.

ومن المتوقع أن يظهر إيزاك لأول مرة بقميص ليفربول في هذا اللقاء المرتقب، بعد انتقاله قادما من نيوكاسل يونايتد.

واستمر غياب كيرتس جونز عن التدريبات.